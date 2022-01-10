16:11, Сьогодні

Чи готується Росія до великої війни з Україною: експерт назвав головну ознаку Олег Жданов також дав проноз щодо ситуації на Донбасі

Російські війська біля кордонів України, про які пишуть західні ЗМІ, базувалися там десятки років. Якщо війська РФ будуть накопичуватися у 50-кілометровій зоні вздовж кордону, це буде ознакою підготовки нападу.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо ми підрахуємо всі збройні сили Росії, які розташовані на європейській частині Росії, то там буде під мільйон. Справа в тому, що ту мапу, яку представив Washinghton Post - це мапа пунктів постійної дислокації військ. Вони там розміщуються вже десятки років, ще до 2014-го. Це так звані "зимові квартири", ми знали про їх існування. Єдине, що з 2018 року, коли почалася масштабна реформа збройних сил Російської Федерації, перехід на нову організаційно-штабну структуру від бригадно-батальйонної до дивізія-полк, вони почали бригади переформовувати в дивізії. Кількість особового складу і техніки почала збільшуватися, бо дивізія більша за бригаду втричі як мінімум. Але ці війська постійно були присутні вздовж наших кордонів в тих місцях, де їх показали на цій мапі. Ми про це знали. Так, вони іноді брали участь у конфронтації і в ході ротації могли потрапляти на окуповані території Донецької та Луганської областей. Але вони там були завжди, і ми їх завжди враховували", - пояснив військовий експерт.

Читайте також: Данилюк: в Україні є реальна сила, яка може зупинити Путіна

За його словами, існують загальноприйняті розвідувальні ознаки - коли країна готується до війни і коли не готується.

"Перша ознака - це накопичення матеріально-технічних засобів вздовж кордонів тієї країни, проти якої готується агресія. Виведення частин на полігони, їх доукомплектування до штату військового часу, проведення навчань і накопичення людського ресурсу. Ось коли вони будуть накопичуватися в 50-кілометровій зоні вздовж нашого кордону, туди виводити частини в райони оперативного призначення, тоді ми будемо розуміти, що Росія переходить на військові рейки", - пояснив Жданов.

Водночас, експерт прогнозує, що через конфронтацію Росії з Заходом ситуація на Донбасі загострюватиметься:

"На фронті будуть відчувати можливе збільшення кількості обстрілів і збільшення їх вогневої потужності в плані нанесення нам втрат. На жаль, ситуація переходить у більш конфронтаційну на лінії розмежування".

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що концентрація військ Росії біля кордонів України, якою лякають українське суспільство, є фейком.

Як він зазначив, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу". За словами ексрадника Путіна, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".

Також Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден допомагає президенту РФ Володимиру Путіну тиснути на Україну.

"Байден працює на Путіна більше, краще, енергійніше, ніж будь-хто працював на Путіна, питається - навіщо Путіну тоді пряма війна? Він може добитися того що хоче, використовуючи такого підручного", - сказав він.