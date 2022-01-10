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"Росія завжди атакуватиме": ексміністр назвав місію Путіна "Тут не буде, про що говорити"

Президент Росії Володимир Путін є однозначно вбивцею. Про це в ефірі програми "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Людина, яка віддала команду вбити тисячі наших співгромадян, є однозначно вбивцею. І ми не можемо її інакше називати - чи "тією стороною", чи не називати взагалі його прізвище. Це неправильно ні з політичної, ні з моральної точки зору, бо вбивця завжди є вбивцею", - сказав він.

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На його думку, президент України Володимир Зеленський все ще хоче подивитися в очі Володимиру Путіну:

"Що він у цих очах має побачити? Для Путіна є очевидною місія відновлення великої імперії, де Україна - в кращому випадку - губернія, а в найкращому для нього - взагалі її не існує, це російська територія. Тут не буде, про що говорити".

За словами Омеляна, Путін не хоче обговорювати ці питання:

"Він готовий обговорити абстрактні матерії та використовує Україну з єдиною метою - захопити, а потім розповідати, що "Я - імператор всієї Русі". Ми цього не повинні дозволити в будь-якому випадку. Але для нас усіх вже очевидно, що Зеленський, який був одним із наймиролюбніших президентів України за всі 30 років (за миролюбність із ним може посперечатися лише Янукович), не досяг жодної мети та не встановив миру, який обіцяв, бо мир можливий лише після перемоги. Мир можливий, коли в нас сильна армія, ефективна економіка та розумна влада... Щоб ми собі не уявляли, Росія завжди буде атакувати".

Раніше ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов розповів, чому Володимиру Путіну не потрібна війна з Україною:

"У цій ситуації, коли у Путіна на руках реальна можливість, як він думає, коли він отримав тепер у союзники Байдена, і коли Байден працює на Путіна більше, краще, енергійніше, ніж будь-хто працював на Путіна, питається - навіщо Путіну тоді пряма війна? Він може добитися того що хоче, використовуючи такого підручного. Байден і вся адміністрація Байдена чинить тиск на Україну, щоб Україна прийняла Мінські угоди - щоб інтегрувати ОРДЛО у політичне та правове поле України, щоб ОРДЛО отримало право вето на напрямок розвитку України, на західний вектор розвитку, на євроатлантичну інтеграцію, на всі реальні кроки, які забезпечують реальну самостійність та незалежність України".