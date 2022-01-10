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Тисяча від Зеленського: ексміністр інфраструктури сказав, що є важливішим "Про яку довіру ми можемо говорити?"

Довіра людей до політиків формується дуже просто: пообіцяли - зробили. Про це в ефірі програми "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" сказав ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Щоразу влада, коли в неї виходить щось не так, спершу шукає "цапів-відбувайлів", а потім - коли не вдається їх знайти - звинувачує в цьому "не такий народ". Це улюблена теза політиків: "Ми все зробили правильно, але люди в нас не такі". А як формується довіра? Дуже просто: ви пообіцяли - і зробили. Пообіцяли вдруге - зробили вдруге. А коли ви обіцяєте, а не робите - ще й робите протилежне, - то про яку довіру ми можемо говорити?" - розповів він.

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"Коли президент на весь світ розповідає: "Я привіз вам маски, щоб врятувати від пандемії", а виявляється, що перед цим він ці маски продав, а потім привіз ці маски, а вони продаються у 20 разів дорожче... Так формується довіра?.. Тисяча від Зеленського? Так, можливо, вона комусь допоможе піти в кінотеатр чи спортзал - на що ці гроші й скеровані, - але набагато більше Україні допомогло б повернення 40 млрд доларів, які розкрадаються щороку президентом та його оточенням. Цих грошей вистачило б і на медицину, і на армію, і на пенсію, і на тарифи", - розповів Омелян.

Нагадаємо, ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк сказав, що влада намагається замовчувати пов'язані з нею скандали.

"Сьогодні, як з'ясувалося, при владі чисті необільшовики. На жаль, сьогодні працює система, яка покликана повністю знищити все те, що будувалося попередні вісім років. Елемент "кришування", елемент, як раніше говорили, "вовняної руки", коли своїм все, а ворогам закон, сьогодні виливається в сумну дійсність. Вони використовують так звану "технологію мовчання". Так буде, до речі, і з колишнім заступником міністра (Олександром Гогілашвілі - ред.), хтось їм так порадив — давайте замовчуватимемо, і воно саме вщухне. Але сьогодні українське суспільство цього не спустить. І, безумовно, питання і про Трухіна, і про інші дуже кричущі речі, які відбуваються в Україні, не затихнуть", — сказав він.

Раніше Зорян Шкіряк заявив, що кадрова політика президента України Володимира Зеленського штовхає державу на знищення.

"Сьогодні всі державні посади призначає виключно особисто президент або його Офіс. Це системна проблема, яка веде нашу державу до тотального знищення", - заявив він.