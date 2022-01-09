21:36, Вчора

У кожного українця забирають 10 років життя: Комаровський забив на сполох Євген Комаровський розповів, як Україна має рятувати своїх громадян

Ринок медичного страхування може вирішити багато проблем у сфері охорони здоров'я, заявив у програмі "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Мені здається, треба відкрити ринок медичного страхування, прописати законодавство, і нехай працюють. Ринок усі проблеми вирішить сам. Якби у нас був страховий ринок, ми б взагалі не обговорювали тему вакцинації. Просто страхові компанії сказали б: ви хочете не щепитися — не щепіться, але для вас страховка буде на 50% дорожчою. І все! Все ж елементарно", — сказав він.

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Комаровський також заявив, що Україна має максимально вкладати гроші у медицину.

"Питання в іншому. Людям, за великим рахунком, байдуже, звідки прийдуть гроші. Але без грошей проблема не вирішується. Злиденні 3% жебрацького ВВП на медицину — це не медицина. Це медицина навіть не виживання, а деградації, антимедичних послуг. Це взагалі не медицина. Моє переконання, що в цій ситуації має бути повна переоцінка всіх витрат держави, тому що помирають люди і виїжджають люди. Тому жодних інститутів національної пам'яті, жодних олімпіад, жодних президентських університетів, жодних наглядових рад "Укрзалізниці". Медицина, життя людей, зупинити еміграцію, безпеку людей! Кожна копійка має аналізуватися. Все, що можна витратити на медицину, на дітей, на безпеку, має йти туди. Решта може зачекати, а це не зачекає. Не вкладаючи грошей у людей, ми їх просто втрачаємо. Коли жінці 60 років, у Франції у неї попереду ще 25 років життя та подорожей в обіймах зі своїм дідусем. А у нашої жінки все, вже життя скінчилося. У кожного з нас забирають щонайменше 10 років життя", — сказав він.

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" перерахував головні проблеми української охорони здоров'я.

"Ми з вами годуємо медсестер і лікарів. Ми з вами віддаємо свої гроші лікарю замість того, щоб дати лікарю нормальну зарплату. Замість того, щоб він відповідав за кожне своє слово, ми підгодовуємо, вкладаємо купу грошей в непотрібні процедури, в непотрібні ліки, в дебільні методи лікування", - сказав доктор.