17:02, Сьогодні

"Влада злякалася" — адвокат про дива у підозрі Порошенку "Події в нас відбувалися 2015 року"

Звинувачення проти п'ятого президента України Петра Порошенка в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій виглядає трохи дивним. Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" адвокат Ростислав Кравець.

"Я вважаю, що в цьому випадку щодо арешту чинна влада злякалася використовувати свій перевірений інструмент - РНБО - і вирішила використати все-таки суд", - сказав він.

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"Щодо самого рішення суду, то на цьому етапі було передчасно накладати арешт з огляду на те, як це відбувалося. Наразі в сторони захисту є ще можливість подати апеляційну скаргу - я думаю, що все-таки в апеляційному суді цей арешт буде скасовано. А сама підозра, на мій погляд, також виглядає досить дивною. Тим більше події в нас відбувалися 2015 року, зараз вже 2022-й, тобто 7 років слідство щось намагається встановити саме щодо дій Петра Порошенка як президента... Вважаю, що ДБР займається лише політичним переслідуванням", - розповів Кравець.

На його думку, застава в розмірі 1 млрд грн є неприйнятною на сьогодні в Україні:

"Ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо в особи є така сума, то застава використовується виключно як засіб забезпечення участі особи в процесуальних діях. Я вважаю, що 1 млрд грн - це просто космічна застава, щоб на особу покладати певні обов'язки".

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.

6 січня Печерський суд Києва виніс рішення про арешт майна Порошенка. Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань зазначив в ефірі телеканалу "Україна 24", що це було зроблено з численними порушеннями.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють стурбованість щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".