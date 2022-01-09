16:02, Сьогодні

Ніхто не запитує думки Росії — експерт про переговори України та Заходу Андрій Єременко висловився про те, як проходять міжнародні переговори про Україну та Росію

Україна обговорює Росію із західними політиками без присутності Росії, хоча сама вимагає своєї участі в переговорах про неї, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Андрій Єременко.

"Ми можемо сказати, що переговори про Росію проходять з Україною без Росії. Ми можемо згадати велику кількість міжнародних зустрічей, де були представники МЗС України, президент України, на яких говорили про санкції проти Росії, про повернення територій, які Росія вважає своїми, і так далі. Тобто виходить, Україна без Росії обговорює з європейськими партнерами долю Росії. Це симетрична теза всім претензіям про те, що переговори про Україну проходять без України. Більше того, коли приймаються антиросійські санкції, про це у Росії не запитують", — сказав він.

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Нагадаємо, Україна декларує тверду позицію про те, що будь-які переговори щодо неї неможливі без її присутності.

Раніше російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов розповів, що влада Росії досі не відкликала свої підписи під безліччю міжнародних документів, у яких Крим визнаний територією України.

"Російське МЗС не розірвало жодного з цих документів, зокрема й двостороннього українсько-російського договору. Тобто за всіма документами, під якими стоять підписи Російської Федерації, Крим і Севастополь належать Україні. Немає жодного документа міжнародного права, будь-якого, відповідно до якого Крим і Севастополь належать Російській Федерації», — заявив ексрадник Путіна.