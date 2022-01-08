22:09, Вчора

Росія на папері визнає Крим українським - ексрадник Путіна розкрив деталі Андрій Ілларіонов нагадав про міжнародні зобов'язання Кремля

Влада Росії досі не відкликала своїх підписів під багатьма міжнародними документами, в яких Крим визнано територією України.

Про це розповів в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Крим і Севастополь є українською територією відповідно до всіх норм міжнародного права. Під цими нормами міжнародного права, під усіма документами стоїть підпис Російської Федерації. Таких документів близько десятка - починаючи від Організації об'єднаних націй, двостороннього договору між Росією та Україною, Заключного акту зі співпраці та безпеки у Гельсінкі тощо… Між іншим, російське МЗС не розірвало жодного з цих документів, зокрема й двостороннього українсько-російського договору. Тобто за всіма документами, під якими стоять підписи Російської Федерації, Крим та Севастополь належать Україні. Немає жодного документа міжнародного права, будь-якого, відповідно до якого Крим і Севастополь належать Російській Федерації", - заявив ексрадник Путіна.

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За словами Ілларіонова, відповідь на запитання "чий Крим?" показує не знайомство з нормами міжнародного права, а уявлення про світогляд тієї чи іншої людини.

Раніше російський економіст Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден допомагає президенту РФ Володимиру Путіну тиснути на Україну.

"Байден працює на Путіна більше, краще, енергійніше, ніж будь-хто працював на Путіна, питається - навіщо Путіну тоді пряма війна? Він може добитися того що хоче, використовуючи такого підручного. Байден і вся адміністрація Байдена чинить тиск на Україну, щоб Україна прийняла Мінські угоди - щоб інтегрувати ОРДЛО у політичне та правове поле України, щоб ОРДЛО отримало право вето на напрямок розвитку України, на західний вектор розвитку, на євроатлантичну інтеграцію, на всі реальні кроки, які забезпечують реальну самостійність та незалежність України", - сказав він.

Ілларіонов також розповів, чи має Україна добиватися євроатлантичної інтеграції, якщо у країн Заходу буде інша позиція в цьому питанні.