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"США вчинили не по-західному": Ілларіонов розповів, як Байден зрадив Україну Байден погодився на умови Путіна щодо України, вважає російський економіст

Адміністрація президента США Джо Байдена пішла на поступки президентові Росії Володимиру Путіну і фактично зрадила Україну.

Таку думку в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" висловив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Якщо ми подивимося, що робить адміністрація Байдена за останній рік, то це абсолютно не західна поведінка і щодо власних громадян всередині країни, і стосовно своїх союзників. Що стосується України, дивіться, що відбувається - Байден відмовив Україні у вступі до НАТО... Він відмовив у наданні ПДЧ, попри те, що Україна повністю відповідає всім вимогам, він не призначив посла в Україну, він не призначив спеціального посланця в Україну, як, наприклад, у попередній адміністрації був Курт Волкер. Він змінив свою позицію щодо України, повністю прийнявши пропозицію, рекомендацію, прохання пана Путіна - натиснути на Україну з Мінськими угодами, хоча українські керівники говорили - Мінські угоди неприйнятні, тому що вони підривають політичне та правове поле України. Путін сказав - ні, давайте ми це зробимо, і Байден повністю з цим погодився", - зазначив Ілларіонов.

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За його словами, Байден погодився на умови Путіна "і в Женеві у червні, і під час переговорів у грудні".

"Що сказала нам пані Нуланд після цих зустрічей? Вона сказала - так, ми це повністю приймаємо. Щобільше, вона сказала - ми виступаємо за політичну автономію для ОРДЛО. Вибачте, це вже зрада України", - наголосив ексрадник Путіна.

Ілларіонов також нагадав, що сказав помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час грудневих переговорів між Байденом та Путіним:

"Такого уявити було неможливо. По-перше, він тричі повторив, що Байден казав - необхідно виконувати Мінські угоди, і це тепер вимога американської адміністрації на адресу України. Це раз. Друге - Америка вийшла з позиції союзника України й зайняла позицію посередника. Він каже - у нас рівні вимоги тепер до Росії й до України. Як це можна уявити - рівні вимоги до агресора та жертви агресії? Але найсерйозніше Салліван приготував "на десерт". Він сказав те, що ще не всі в Україні зрозуміли. Він сказав, що зараз адміністрація Байдена виступає за безпеку путінської Росії".

Раніше російський економіст Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден допомагає президенту РФ Володимиру Путіну тиснути на Україну.

"Байден працює на Путіна більше, краще, енергійніше, ніж будь-хто працював на Путіна, питається - навіщо Путіну тоді пряма війна? Він може добитися того що хоче, використовуючи такого підручного. Байден і вся адміністрація Байдена чинить тиск на Україну, щоб Україна прийняла Мінські угоди - щоб інтегрувати ОРДЛО у політичне та правове поле України, щоб ОРДЛО отримало право вето на напрямок розвитку України, на західний вектор розвитку, на євроатлантичну інтеграцію, на всі реальні кроки, які забезпечують реальну самостійність та незалежність України", - сказав він.

Ілларіонов також розповів, чи має Україна добиватися євроатлантичної інтеграції, якщо у країн Заходу буде інша позиція в цьому питанні.