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Європейці тягнуть ковдру на себе - політолог про переговори щодо Донбасу Представники Німеччини та Франції незабаром відвідають Україну

Франція та Німеччина побоюються отримати великий збройний конфлікт у Європі, тому з боку ЄС все частіше лунають заяви про необхідність "свого бачення вирішення ситуації на Донбасі".

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" висловив політолог Андрій Багінський, коментуючи майбутній візит радників канцлера Німеччини та президента Франції до України для переговорів щодо Донбасу.

"Я думаю, тут спільна трансформація цих бачень - європейського безпекового порядку. Тобто те, що сьогодні відбувається не лише на рівні Мінського процесу, врегулювання кризи на Донбасі, а в цілому бачення - яким буде європейський безпековий простір у наступні десятиріччя. Звісно, Макрон тут намагається зберігати лідерство. Ми розуміємо, що в Німеччині змінився уряд і там теж треба спостерігати, наскільки незмінною буде їхня позиція. Хоча, з огляду на всі заяви МЗС Німеччини, ми бачимо, що вони досі підтримують "Мінськ", і бачать лише дипломатичний варіант вирішення кризи. У дечому Макрон полемізує заочно, принаймні з позицією Сполучених Штатів. Він наголошує саме на дипломатичному вирішенні конфлікту. Ми знаємо, що в Європі точаться вже давно дискусії стосовно окремих сил безпеки, і навіть європейського війська. Тут європейські лідери, зокрема Макрон, хочуть натягнути ковдру на себе і проявляти ініціативи з точки зору європейських інтересів", - сказав політолог.

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Багінський також зазначив, що Макрону напередодні виборів у Франції "вигідно мати бодай якісь успіхи".

"Макрон весь свій термін позиціонував себе як примиритель й активний зовнішньополітичний діяч. Але є і цілком зрозумілі національні інтереси - ніхто не хоче отримати збройний конфлікт у Європі. Це об'єктивний прагматичний рівень політики", - додав він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Facebook, що зовнішньополітичні радники канцлера Німеччини та президента Франції Єнс Плентер та Еммануель Бонн наступного тижня відвідають Україну для переговорів.

"Наступного тижня мої колеги з Франції та ФРН політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату приїдуть до Києва", – написав Єрмак.

Керівник Офісу президента цього тижня провів телефонні переговори з Плетнером і Бонном перед їхнім візитом до Москви, де вони зустрічалися із заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком.

Раніше політолог Дмитро Корнійчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що після переговорів президентів США та Росії Джо Байдена й Володимира Путіна на Мінських угодах поставлено хрест.

"На Мінських домовленостях та нормандському форматі поставлено остаточно хрест... Ніхто їх виконувати не збирається. Усі розуміють, що Донбас залишиться у статусі Придністров'я на енну кількість років наперед, Крим ніхто віддавати не збирається. Зараз сторони намагаються з гарним обличчям вийти з цієї ситуації в рамках взаємних домовленостей, і пояснити, чому так вийде", - сказав він.