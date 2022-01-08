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"Путін хоче світову війну": аналіз від Ілларіонова "Але річ у тому, що сучасний світ з цим не згоден"

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібна нова велика війна, щоб перемогти й відновити вплив Росії на решту світу, за прикладом Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин.

Про це повідомив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Путін зараз намагається вчепитися за стару Ялтинсько-Потсдамську систему міжнародних відносин, і намагається відновити сфери відповідальності, контролю. Але річ у тому, що сучасний світ з цим не згоден. І щоб отримати те, що він хоче, потрібно те, що зазвичай призводить до нової міжнародної системи - перемога у новій світовій війні. Такі традиції, інакше отримати це неможливо", - сказав він.

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За словами Ілларіонова, Володимир Путін чудово розуміє, що перемогти у війні йому не вдасться, бо "економічний, політичний, військовий, демографічний потенціал не дозволяє сучасній РФ навіть мріяти про це":

"І тоді, оскільки він не дурний у цьому відношенні, він намагається досягти результату за допомогою шантажу. Річ у тім, що на такий шантаж нормальні країни зазвичай не реагують. Але тепер, виявляється, що не вдається".

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Ілларіонов вважає, що Путіну вдається досить успішно шантажувати решту світу через слабку позицію світових держав, зокрема президента США Джо Байдена.