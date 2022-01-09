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Ілларіонов викрив фейк про війська Путіна біля кордонів України Ексрадник президента РФ стверджує, що українське суспільство спеціально залякують

Концентрація військ Росії біля кордонів України, якою залякували українське суспільство останніми місяцями, є фейком.

Таку думку в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" висловив російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Кампанія, яка йшла весь кінець минулого року, про так звану концентрацію російських військ на українському кордоні - це пшик, це фейк, це фальсифікація. Те, що Путін планував і планує контролювати Україну - ми це знаємо 8 років. Те, що якісь російські війська знаходяться і вздовж українського кордону, і в ОРДЛО, і в окупованому Криму – ми це знаємо, нічого не змінилося", – наголосив російський економіст.

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За його словами, за останні місяці в цих місцях нічого не змінилося в таких масштабах, що дало б можливість Путіну зробити великомасштабний наступ на Україну.

"Дивимося не на заяви, не на публікації газети Washinghton Post, які не мають цих даних. Ми дивимося на реальний стан справ на полі - чи з'явилися там нові війська, нова техніка в масштабах, достатніх для великомасштабного наступу? Запаси, склади, продовольство, боєприпаси, озброєння, підтягування військ? Нічого цього немає. Ми один раз подивилися, другий, десятий, сотий - ми цього не бачимо", - заявив ексрадник Путіна.

Як зазначив Ілларіонов, біля кордонів з Україною спостерігаються "окремі рухи" - "окремий танковий батальйон виїхав з бази на стрільбище, постріляв, не повернувся на цю базу, поїхав на іншу базу".

"Але танковий батальйон – це для одного села. Коли публікуються ці карти (ймовірного наступу Росії – ред.), там малюють стрілочки. Одна стрілочка охоплює Харків, захоплює Полтаву, виходить на берег Дніпра, переправляється, доходить до Умані... Незрозуміло, утримаємо Київ чи ні. Ми дивимося, а за стрілочкою стоїть підпис – 8 батальйонно-тактичних груп (БТГ). Розмір батальйонно-тактичної групи – від 300 до 600 осіб. Помножуємо 600 на 8 БТГ – отримуємо 5 тисяч людей. 5 тисяч людей оточують Харків, займають Полтаву, рухаються до Дніпра, переправляються, займають Умань... Це на кого розраховано, на який дитячий садок?" - заявив він.

За словами ексрадника Путіна, "це розраховано на українське суспільство, на українських громадян, це кампанія залякування, шантажу, істерики, паніки".

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Також російський економіст Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент США Джо Байден допомагає президенту РФ Володимиру Путіну тиснути на Україну.

"Байден працює на Путіна більше, краще, енергійніше, ніж будь-хто працював на Путіна, питається - навіщо Путіну тоді пряма війна? Він може добитися того що хоче, використовуючи такого підручного. Байден і вся адміністрація Байдена чинить тиск на Україну, щоб Україна прийняла Мінські угоди - щоб інтегрувати ОРДЛО у політичне та правове поле України, щоб ОРДЛО отримало право вето на напрямок розвитку України, на західний вектор розвитку, на євроатлантичну інтеграцію, на всі реальні кроки, які забезпечують реальну самостійність та незалежність України", - сказав він.

Ілларіонов також розповів, чи має Україна добиватися євроатлантичної інтеграції, якщо у країн Заходу буде інша позиція в цьому питанні.