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"Путіну не потрібна велика війна з Україною": Ілларіонов розкрив план Кремля Президент РФ отримав надійного союзника для тиску на Україну, зазначив ексрадник Путіна

Президенту Росії Володимиру Путіну не потрібна велика війна проти України, оскільки президент США Джо Байден допомагає Кремлю добиватися своєї мети безкровним шляхом.

Таку думку в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" висловив російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

На запитання, чи можуть Україну змусити до виконання Мінських угод в інтерпретації Кремля, ексрадник Путіна відповів:

"У цій ситуації, коли у Путіна на руках реальна можливість, як він думає, коли він отримав тепер у союзники Байдена, і коли Байден працює на Путіна більше, краще, енергійніше, ніж будь-хто працював на Путіна, питається - навіщо Путіну тоді пряма війна? Він може добитися того що хоче, використовуючи такого підручного. Байден і вся адміністрація Байдена чинить тиск на Україну, щоб Україна прийняла Мінські угоди - щоб інтегрувати ОРДЛО у політичне та правове поле України, щоб ОРДЛО отримало право вето на напрямок розвитку України, на західний вектор розвитку, на євроатлантичну інтеграцію, на всі реальні кроки, які забезпечують реальну самостійність та незалежність України".

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За словами Ілларіонова, Путін вважає, що за допомогою цієї схеми він може встановити контроль за напрямком розвитку України, тому йому нема чого займатися війною.

"Це не "малою кров'ю", а взагалі без крові. За нього каштани з вогню витягує Байден. Якщо він здійснює якісь великі військові провокації - не дрібні перестрілки, які йдуть майже регулярно, а великі провокації - то будь-яка велика провокація зриває таку акуратно побудовану схему", - сказав він.

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.