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Справа Порошенка: Гордон розповів, що буде, якщо політик сяде за грати "До речі, Офіс президента про це не думає"

Якщо п'ятий президент України Петро Порошенко сяде у в'язницю через підозру в державній зраді та сприянні тероризму, то дуже підніме свій політичний рейтинг. Про це сказав в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" журналіст та телеведучий Дмитро Гордон.

"Я думаю, що Порошенко з Медведчуком наробили там багато різних справ. Цікаво, чи повернеться Петро Олексійович в Україну? Якщо так - круто. Юлія Тимошенко повернулася, Олексій Навальний повернувся (Росію, ред), Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії", - каже він.

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За словами журналіста, екс-президент після повернення в Україну може відмовитись сплачувати податок у розмірі 1 мільярда гривень.

"Може він повернеться, заплатить заставу і вийде, а може, як завжди, пожадує, не заплатить і піде сидіти. Якщо духу вистачить і сяде - його політичний рейтинг зросте дуже сильно. До речі, Офіс президента про це не думає. Але чи вистачить йому сил і духу сісти – я не знаю”.

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.

6 січня Печерський суд Києва виніс рішення про арешт майна Порошенка. Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань зазначив в ефірі телеканалу "Україна 24", що це було зроблено з численними порушеннями.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".