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"Великої війни з Росією не уникнути": політолог налякав прогнозом Всі, хто може виступати проти Російської Федерації, мають об'єднатися, вважає Юрій Подорожній

Україна не зможе уникнути повномасштабної війни з Росією.

Тау думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Юрій Подорожній.

"Якщо хтось в Україні сподівається на те, що російсько-українські відносини закінчаться миром, про який нам політики говорять і обманюють нас, бо вони це прекрасно знають, коли мир обіцяють... Ми з вами повинні розуміти, що наші взаємини з росіянами завершаться повномасштабною війною. І те, наскільки швидко ця війна прийде, залежить від того, наскільки сильну армію в Україні ми будемо створювати. Війна є неминучою абсолютно. Це наші з росіянами взаємозв'язки. Ось коли вона буде - в 2022-му, в 2030-му чи 2050 році... Або Україна як держава в кінцевому підсумку з росіянами матиме таку пряму війну, або нас не існуватиме, і росіяни в принципі підводять всіх до цієї думки", - заявив політолог.

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Подорожній також оцінив можливість введення проти РФ нових санкцій Заходу:

"Ви ж розумієте, що це насамперед тиск на Російську Федерацію, це погроза. Ви нам робите щось, а ми вам даємо у відповідь щось. Чи готові сьогодні піти з поля дипломатії США і європейські країни в спілкуванні з Росією? Ми з вами розуміємо - введення нових санкцій означає, що дипломатичний інструментарій скорочується до мінімуму, і ніяких перемовин далі не буде. Хоча європейці і американці в цьому помиляються, на мій погляд, бо росіяни розуміють тільки одну мову - мову сили. Коли росіяни отримують по зубах, неважливо від кого - Україна це буде, Німеччина, Франція чи Сполучені Штати Америки - вони знову присядуть на своє місце... Всі, хто може виступати проти Російської Федерації, мають об'єднатися і дати, нарешті, росіянам по зубах - дипломатично, військово, політично".

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Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.