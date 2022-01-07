Разумков пояснив, який мовний закон потрібен Україні

Ексспікер нагадав про передвиборчу обіцянку Зеленського

Разумков пояснив, який мовний закон потрібен Україні

Закон про державну мову в Україні має враховувати інтереси всіх громадян - від Львова до тимчасово окупованого Донецька.

Таку думку висловив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Сьогодні досі не виконав президент обіцянку, яку давав під час виборчої кампанії з приводу того, що повинен бути проведений аудит, і закон (про мову - ред.) повинен відповідати інтересам усіх громадян України. Ми тоді багато про це говорили, і зараз я повторюю - ти повинен виходити з того, щоб враховувати інтереси всіх громадян на території держави. Українська мова - єдина державна мова, питань нема. Але треба враховувати під час тих чи інших гуманітарних реформ інтереси тих, хто живе в Києві, у Львові, в поки що окупованому Донецьку, в Криму, в Чернігові, в будь-якому місті нашої держави", - заявив ексспікер.

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На запитання, чи потрібно змінити закон про мову, Разумков відповів:

"Треба вивчати це питання... Багато було ініціатив у стінах парламенту, іноді вони були дуже радикальні, іноді вони були більш об'єктивні, але до цього точно треба буде підходити виважено, враховуючи інтереси всіх – зокрема й тих, кого ми повинні повернути з тимчасово окупованих територій. Ми їх повинні будемо повернути ментально, і тут треба буде шукати механізми за різними напрямками, зокрема й гуманітарному".

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила мовний закон 25 квітня 2019 року. Статті цього закону набувають чинності поетапно.

Зокрема, з 16 січня 2021 року набули чинності норми закону про державну мову щодо її використання у сфері послуг, які передбачають, що обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги потрібно українською мовою.

З 16 липня 2021 року в Україні набули чинності норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть складати тест на знання мови.

Кілька депутатів звернулися до Конституційного суду з проханням визнати неконституційність закону, однак КСУ 14 липня 2021 року визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.

Джерело Україна 24 Теги Дмитро Разумков закон про українську мову українська мова російська мова