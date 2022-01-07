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Разумков пояснив, який мовний закон потрібен Україні Ексспікер нагадав про передвиборчу обіцянку Зеленського

Закон про державну мову в Україні має враховувати інтереси всіх громадян - від Львова до тимчасово окупованого Донецька.

Таку думку висловив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Сьогодні досі не виконав президент обіцянку, яку давав під час виборчої кампанії з приводу того, що повинен бути проведений аудит, і закон (про мову - ред.) повинен відповідати інтересам усіх громадян України. Ми тоді багато про це говорили, і зараз я повторюю - ти повинен виходити з того, щоб враховувати інтереси всіх громадян на території держави. Українська мова - єдина державна мова, питань нема. Але треба враховувати під час тих чи інших гуманітарних реформ інтереси тих, хто живе в Києві, у Львові, в поки що окупованому Донецьку, в Криму, в Чернігові, в будь-якому місті нашої держави", - заявив ексспікер.

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На запитання, чи потрібно змінити закон про мову, Разумков відповів:

"Треба вивчати це питання... Багато було ініціатив у стінах парламенту, іноді вони були дуже радикальні, іноді вони були більш об'єктивні, але до цього точно треба буде підходити виважено, враховуючи інтереси всіх – зокрема й тих, кого ми повинні повернути з тимчасово окупованих територій. Ми їх повинні будемо повернути ментально, і тут треба буде шукати механізми за різними напрямками, зокрема й гуманітарному".

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила мовний закон 25 квітня 2019 року. Статті цього закону набувають чинності поетапно.

Зокрема, з 16 січня 2021 року набули чинності норми закону про державну мову щодо її використання у сфері послуг, які передбачають, що обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги потрібно українською мовою.

З 16 липня 2021 року в Україні набули чинності норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, відповідно до яких, зокрема, особи, які претендують на посади, де використання державної мови є обов'язковим, повинні будуть складати тест на знання мови.

Кілька депутатів звернулися до Конституційного суду з проханням визнати неконституційність закону, однак КСУ 14 липня 2021 року визнав цей закон таким, що відповідає Конституції.