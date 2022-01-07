20:27, Сьогодні

Як перемогти корупцію в Україні: рецепт від Дмитра Разумкова Екс-пікер розповів про методи боротьби з корупцією

В ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, як перемогти корупцію.

На думку політика, для викорінення корупції серед депутатів, зокрема у народних депутатів, має бути достойна зарплата і підтримка з боку держави - соціальні пакети тощо.

"Заробітна плата у чиновника повинна бути достойна. Це заробітна плата, за яку він може прогодувати та забезпечити свою родину, своїх близьких. Але якщо це потенційний корупціонер, - то ви йому будете платити щомісяця мільйон доларів, і він буде ще чекати, де вкрасти 10 гривень. Тому з одного боку ми повинні говорити і про нормальну заробітну плату, і про повагу суспільства, і про допомогу й підтримку зокрема з боку держави - соціальні пакети тощо. Але з іншого боку, все це не працюватиме, якщо не буде серйозного механізму давання по руках", - каже він.

Раніше ексспікер Верховної Ради в ефірі телеканалу "Україна 24" підбив підсумки 2021 року.

Також Дмитро Разумков розповів, що Верховна Рада України повернулася до ганебної практики переголосування законів через бажання Офісу президента взяти під контроль усі гілки влади.

"Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Я розумію, що це не подобається Банковій, але саме в таких реаліях, в таких конституційних умовах ми з вами перебуваємо... Я бачу, що як парламент ми втрачаємо ту суб'єктність, яку дає закон. Не таку, яку хоче бачити Разумков, хтось інший в стінах парламенту, народні депутати, а те, що прописано в головному документі нашої держави - Конституції України", - наголосив він.