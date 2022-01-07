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"Рада повернулася до ганебної практики": Разумков сказав, до якої саме За словами Разумкова, парламент втрачає свою суб'єктність

Верховна Рада України повернулася до ганебної практики переголосування законів через бажання Офісу президента взяти під контроль усі гілки влади.

Про це заявив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Я розумію, що це не подобається Банковій, але саме в таких реаліях, в таких конституційних умовах ми з вами перебуваємо... Я бачу, що як парламент ми втрачаємо ту суб'єктність, яку дає закон. Не таку, яку хоче бачити Разумков, хтось інший в стінах парламенту, народні депутати, а те, що прописано в головному документі нашої держави - Конституції України", - наголосив він.

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За словами Разумкова, подібні процеси відбуваються і в уряді - "Кабінет міністрів не є суб'єктним, головні рішення приймалися на Банковій давно вже, тому відповідальність лежить на президентові та керівництві Офісу президента".

"Сьогодні ми бачимо це і в стінах Верховної Ради. Ми бачимо порушення регламенту. Ми повернулися до ганебної, на мій погляд, практики переголосувань. Вони вже були в стінах Верховної Ради 9-го скликання після відставки. У нас вже був один випадок, коли переголосовувалися рішення влади", - заявив ексспікер Ради.

Раніше Дмитро Разумков заявив про те, що 2019 року команда Зеленського мала унікальний шанс змінити систему на краще, але ця можливість була упущена.

"Тоді це був великий шанс. Шанс був такого рівня, якого не було в жодного президента нашої держави. Це була повна монополія влади в стінах Верховної Ради України. Це були всі силовики для боротьби з корупцією, для досягнення тих результатів, яких чекало суспільство - як у просуванні реформ, так і в завершенні "епохи корупції". Це був шанс на новий уряд - уряд, який би не був замішаний у корупції, уряд, який готовий був впроваджувати реформи. Це була абсолютна під президентом - у хорошому розумінні цього слова, - для реалізації реформ Верховна Рада України. Була монобільшість, якої ніколи не було в стінах Верховної Ради й вже не буде. І це були унікальні шанси для реалізації всіх тих обіцянок, які ми давали людям під час виборчої президентської кампанії, парламентської кампанії, для того, щоб дійсно змінити систему влади, але залишитися людьми. На жаль, цього не сталося", - зазначив Разумков.

Також ексспікер Верховної Ради в ефірі телеканалу "Україна 24" підбив підсумки 2021 року.