17:42, Сьогодні

Багато недопрацювань – політолог стосовно законопроєкту про тероборону Закон набув чинності 1 січня

У сфері територіальної оборони є величезна кількість недопрацювань. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політексперт Олександр Солонтай.

"Законопроєкт тільки запустили - вже вилазять "боки", вже видно, чого не вистачає для масового розгортання. Тільки пішли новорічні заяви президента й уряду про покращення соціально-матеріального забезпечення військовослужбовців, починаючи від вдів пенсіонерів, закінчуючи активними військовослужбовцями - там величезна кількість речей не імплементована у чинне законодавство. У нас величезна кількість речей було зроблено, у тому числі в рамках співпраці з НАТО за 2021 рік - не заслухані звіти. У нас нові кадрові призначення як щодо міністерства реінтеграції, так і щодо Міноборони, де міністри потребують оприлюднення, уточнення своїх програмних тез", - сказав він.

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Зазначимо, що в Україні з 1 січня 2022 набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Документ урегульовує розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.

Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тисяч: 10 тисяч – для військ територіальної оборони та 1 тисяча – для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ й отримають окреме фінансування. Саме їм відводиться провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо.