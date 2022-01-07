Багато недопрацювань – політолог стосовно законопроєкту про тероборону

Закон набув чинності 1 січня

Багато недопрацювань – політолог стосовно законопроєкту про тероборону

У сфері територіальної оборони є величезна кількість недопрацювань. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політексперт Олександр Солонтай.

"Законопроєкт тільки запустили - вже вилазять "боки", вже видно, чого не вистачає для масового розгортання. Тільки пішли новорічні заяви президента й уряду про покращення соціально-матеріального забезпечення військовослужбовців, починаючи від вдів пенсіонерів, закінчуючи активними військовослужбовцями - там величезна кількість речей не імплементована у чинне законодавство.

У нас величезна кількість речей було зроблено, у тому числі в рамках співпраці з НАТО за 2021 рік - не заслухані звіти. У нас нові кадрові призначення як щодо міністерства реінтеграції, так і щодо Міноборони, де міністри потребують оприлюднення, уточнення своїх програмних тез", - сказав він. 

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Зазначимо, що в Україні з 1 січня 2022 набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Документ урегульовує розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.

Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тисяч: 10 тисяч – для військ територіальної оборони та 1 тисяча – для сил спеціальних операцій.

Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ й отримають окреме фінансування. Саме їм відводиться провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України.

Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо. 

 

Джерело Україна 24 Теги законопроєкт закон ЗСУ НАТО територіальна оборона