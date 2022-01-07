17:04, Сьогодні

Справа Порошенка: експерт розповів про реакцію Заходу Андерс Аслунд назвав справу проти п'ятого президента "божевільною"

Кримінальне провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка та арешт його активів на Заході розглядають як політичну справу.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" старший науковий радник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Все неправильно у цій справі. Перше - колишнього президента звинувачують у зраді. Корупція - це можливо, але не зрада. Арешт усіх його активів - так не можна діяти... Це виглядає просто як політична справа. Я думаю, очевидно, що цю справу обговорюватиме у Страсбурзі Європейський суд з прав людини", - зазначив Аслунд.

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За його словами, "коли Україна перед великою загрозою через Росію, це просто божевільна справа". Як підкреслив експерт, "вважається, що Ігор Коломойський купив Печерський суд, і завжди дуже дивні рішення цього суду, просто все неправильно в цій справі".

На запитання, як західна преса відреагувала на справу Порошенка, Аслунд відповів:

"Досі дуже мало пишуть, бо дуже мало західних журналістів в Україні. Financial Times про це писала, це головна газета, яку бізнесмени читають. Після цих справ останніх двох років, я думаю, практично ніхто із західних бізнесменів не вкладатиме гроші в Україну. Це означає, що буде набагато менше економічного зростання в Україні, ніж можливо".

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.

6 січня Печерський суд Києва виніс рішення про арешт майна Порошенка. Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань зазначив в ефірі телеканалу "Україна 24", що це було зроблено з численними порушеннями.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".