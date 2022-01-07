Справа Порошенка: експерт розповів про реакцію Заходу

Андерс Аслунд назвав справу проти п'ятого президента "божевільною"

Справа Порошенка: експерт розповів про реакцію Заходу

Кримінальне провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка та арешт його активів на Заході розглядають як політичну справу.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" старший науковий радник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Все неправильно у цій справі. Перше - колишнього президента звинувачують у зраді. Корупція - це можливо, але не зрада. Арешт усіх його активів - так не можна діяти... Це виглядає просто як політична справа. Я думаю, очевидно, що цю справу обговорюватиме у Страсбурзі Європейський суд з прав людини", - зазначив Аслунд.

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За його словами, "коли Україна перед великою загрозою через Росію, це просто божевільна справа". Як підкреслив експерт, "вважається, що Ігор Коломойський купив Печерський суд, і завжди дуже дивні рішення цього суду, просто все неправильно в цій справі".

На запитання, як західна преса відреагувала на справу Порошенка, Аслунд відповів:

"Досі дуже мало пишуть, бо дуже мало західних журналістів в Україні. Financial Times про це писала, це головна газета, яку бізнесмени читають. Після цих справ останніх двох років, я думаю, практично ніхто із західних бізнесменів не вкладатиме гроші в Україну. Це означає, що буде набагато менше економічного зростання в Україні, ніж можливо".

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.

6 січня Печерський суд Києва виніс рішення про арешт майна Порошенка. Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань зазначив в ефірі телеканалу "Україна 24", що це було зроблено з численними порушеннями.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".

Джерело Україна 24 Теги Петро Порошенко держзрада Підозра Порошенку