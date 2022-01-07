16:55, Сьогодні

"Справа Порошенка - помилка влади": Андрій Новак Наразі всі політичні еліти країни мають об'єднатися перед загрозою вторгнення РФ, а не сваритися, вважає експерт

Чинна українська влада у ситуації з арештом майна п'ятого президента України Петра Порошенка повторює помилку Віктора Януковича. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" голова комітету економістів України Андрій Новак.

"Мені здається, що все, що зараз відбувається навколо експрезидента України - помилка влади, як за часів Януковича, коли він заарештував свою найбільшу опозиціонерку Юлію Тимошенко. Я б не радив зараз владі ставати на ці граблі. Влада не демонструє логіку. Якщо це так звана боротьба з олігархами, тоді боротися потрібно з усіма олігархами, а не з одним чи двома. І у такий складний для країни час зараз зсередини себе підривати - це неправильно", - сказав він.

Читайте також: Влада стріляє собі в ногу — дипломат про новий поворот у справі Порошенка

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс Генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу 1 млрд грн.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться до України 17 січня.

Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань повідомив 6 січня про арешт майна Порошенка й зазначив, що це було зроблено з численними порушеннями.