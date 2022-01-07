12:41, Сьогодні

Порошенко може стати "вироком" для Зеленського на наступних виборах, вважає політолог Олег Саакян вважає, що Порошенко не отримає обвинувального вироку з призначеним тюремним терміном

На наступних виборах Петро Порошенко може сказати Володимиру Зеленському, що він його вирок. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Саакян.

Він прокоментував ситуацію, яка склалася з розслідуванням кримінальних проваджень щодо п'ятого президента України. Зокрема, він прокоментував арешт майна Порошенка.

"Неформально зрозуміло, що має місце певний політичний контекст. Президент Зеленський у своєму позиціонуванні всіляко доводить суспільству, що він вже президент, А Петро Олексійович (Порошенко - ред.) доводити, що він ще президент. У цьому протистоянні неприйняття реальності фактично ми бачимо, що і правосуддя стає заручником. Я можу констатувати, що політизація цієї справи на високому рівні. І вона триватиме. Залучатимуть на захист публічних позицій своїх партнерів, і міжнародних, в тому числі. Тому що протистояння буде вестися в медіапросторі. Те, що по Порошенку не будуть затримання і арешти, то я ще кілька тижнів тому говорив, що не буде затримання Порошенка, але буде арешт активів", — сказав Саакаян.

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Він зазначив, що Порошенко відправляти до в'язниці або під домашній арешт не будуть в Україні.

"Можуть затримати для того, щоб доставити в зал суду, а швидше за все, заарештовувати не будуть. Тому що заарештований Порошенко, який сидить під домашнім арештом або у в'язниці, якщо ми беремо політичний контекст, саме політичну складову, то це токсично для влади. Це відразу підіймає ставки та можливості заяв на міжнародній арені. Очевидно, що політична складова домінує над правовою ... нехай суд розбирається. Петро Олексійович мав 5 років президентства для того, щоб реформувати в Україні суд, слідство, створити незалежну систему, виконати запит Майдану для того, щоб зараз він мав можливість доводити свою невинність. Я думаю, що саме так оцінюватиме частину виборців. І те, що пан Зеленський прийшов до президентського штурвала України, багато в чому заслуга саме відсутності судової реформи за часів Петра Порошенка. Тому що почуття справедливості в українців у 2019 році не з'явилося",- зазначив політолог.

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Порошенко потрапив під "бумеранг" судової системи, яку не реформував під час своєї каденції, вважає Саакаян.



"До Петра Олексійовича, на жаль, для нас усіх, оскільки там може бути не Порошенко, а будь-який з українців, повертається бумеранг цієї нереформованої судової системи правоохоронних органів, які часто мотивуються політичними, економічними чи іншими інтересами, а не Фемідою, ні справедливістю, ні законом. Тому зараз у цій ситуації говорити про те, що вона носить суто правовий характер неможливо. Зараз Зеленський створює дуже небезпечний прецедент...Він санкціонував (дав можливість – ред.) своєму попереднику, якій Вийди і скаже - стадіон так стадіон, я ваш вирок, пан Зеленський. Вже на наступних виборах", - сказав Саакаян.

Політолог вважає, що якщо політичні еліти в Україні не консолідувати, то влада може втратити легітимність на міжнародній арені.

"Потрібно консолідувати політичні еліти перед тими погрозами, які є. І відповідно такі кроки зараз гратимуть на створення додаткових конфліктів і зниження суб'єктності української влади, і її легітимності на міжнародній арені. Оскільки дуже високі ризики того, що це політичне протистояння і політичні переслідування", - сказав він.

Олег Саакян також зазначив, що захід з питання Порошенка поки утримається від гучних заяв.

"Я не думаю, що будуть жорсткі заяви від західних партнерів, так само як ми бачили за антиолігархічним так званим законом, за іншими ініціативами. Всі будуть просто спостерігати, акцентувати на транспарентності процесу. І швидше за все, що це буде тривати досить довго. Зараз саме арешт активів - це найболючіше місце, яким влада, якщо ми беремо сценарій, що це політично вмотивована справа, дуже боляче б'є по Порошенку. Завдання тут вдарити, як можна було болючіше і повимотувати. Садити - я не думаю, що це взагалі можливо в наших реаліях", — зазначив він.

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприяння тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс Генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу 1 млрд грн.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться до України 17 січня.

Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань повідомив 6 січня про арешт майна Порошенка та зазначив, що це було зроблено з численними порушеннями.