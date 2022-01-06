18:52, Сьогодні

Арешт на майно Порошенка: адвокат експрезидента розповів, що буде далі Це спроба залякати його, щоб він не повертався"

Правоохоронні органи, Офіс генпрокурора, суд, виконують політичне замовлення, накладаючи арешт на все майно Петра Порошенка. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" адвокат п'ятого президента України Ілля Новіков.

"Це спроба залякати його, щоб він (Петро Порошенко, - ред.) не повертався. Якщо вони підуть із клопотанням про запобіжний захід у мільярд гривень застави - буде дуже складно своєчасно знайти таку суму, якщо усе ваше майно арештовано", - сказав він.

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За словами адвоката, наразі відбувається справжня рейдерська атака до того майна, яке арештував суд:

"Попередньо відбувалися обговорення щодо застосування санкцій рішенням РНБО проти "5 каналу", каналу "Прямий". Це в очевидний спосіб впливає на політичну ситуацію в країні. Ми впевнені, що правоохоронні органи, Офіс генпрокурора, суд виконують політичне замовлення. Сьогодні ми бачили, що суд демонстративно відмовляється від того, щоб виконувати необхідні заходи. Про саме засідання нам повідомили вчора ввечері".

Новіков повідомив, що сторона Петра Порошенка оскаржуватиме рішення Печерського суду:

"Ми подамо апеляційну скаргу, ми вже оскаржили те, що не той суд приймав рішення за тими слідствами, які ведуть у ДБР. Сподіваємося, що принаймні від Київського апеляційного суду ми дочекаємося швидкої реакції".

Вже після повернення експрезидента в Україну він разом з адвокатами планує зустрітися з генпрокурором Іриною Венедіктовою:

"У нас до неї багато запитань. Сьогодні виявилося, що вона пішла у відпустку на один день - саме 20 грудня, коли підозру підписав її заступник. Нам дуже хочеться почути пояснення, чому підозру лідеру опозиції підписує помічник генпрокурора".

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс Генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.

Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань повідомив 6 січня про арешт майна Порошенка та зазначив, що це було зроблено з численними порушеннями.