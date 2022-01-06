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Влада стріляє собі в ногу — дипломат про новий поворот у справі Порошенка Костянтин Єлісєєв прокоментував арешт майна колишнього президента

На майно п'ятого президента України Петра Порошенка накладено арешт. Про це розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Костянтин Єлісєєв

"Влада, як не прикро це констатувати, діє за принципами Януковича, коли намагається використати правосуддя для атаки на політичних опонентів, використовують виборче правосуддя. Ми це вже проходили. Як колишній посол України при ЄС у 2010-2015 роки я пам'ятаю цю ситуацію. Це була трагедія, коли Тимошенко запроторили до в'язниці та вся країна була на межі того, щоб стати частиною "русского мира". На щастя, цього не сталося", — сказав він.

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Єлісєєв розповів про наслідки переслідування Порошенка для України.

"Я вірю в те, що ця ситуація буде вирішена. Я очікую, що найближчим часом буде реакція міжнародних партнерів, буде реакція "сімки" (G7 - ред.), ЄС та США. Я думаю, що українська влада робить постріл собі в ногу, тому що це жодним чином не створює політичної єдності в Україні, особливо перед лицем російської агресії. Звичайно, це не сприяє і стійкості всередині України, щоб чинити опір російському агресору. Звичайно, можна очікувати, що Порошенко захищатиметься, і не можна виключити, що багато людей вийде на вулиці, і це теж не сприятиме стабільності ситуації в країні. Позитив від цього матиме не Україна та її влада, а ворог, який сидітиме в Кремлі та аплодуватиме", — сказав він.

Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприяння тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс Генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу 1 млрд грн.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться до України 17 січня.

Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань повідомив 6 січня про арешт майна Порошенка та зазначив, що це було зроблено з численними порушеннями.