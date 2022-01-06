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Арешт на майно Порошенка: що сказав адвокат п'ятого президента Нині Порошенко перебуває за кордоном

Печерський суд м. Києва наклав арешт на все майно Петра Порошенка. Про це повідомив адвокат п'ятого президента України Ігор Головань, зазначається в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

За повідомленням захисту, зроблено це було з численними порушеннями.

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Нагадаємо, Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні тероризму через постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Офіс Генпрокурора погодив клопотання про арешт п'ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині Порошенко перебуває за кордоном. Раніше політик сказав, що повернеться в Україну 17 січня.

Раніше експерт з безпеки Іван Варченко заявив, що на сьогодні лідери європейських країн висловлюють занепокоєність щодо ситуації з підозрою Порошенку:

"Немає жодних напівтонів. І те, що вони говорять, що прискіпливо стежитимуть за розгортанням справи навколо Петра Порошенка - в перекладі з дипломатичної мови це означає: "Дорогі друзі, не заграйтеся".