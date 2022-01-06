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Ганебна ситуація: Шкіряк різко висловився про зарплати поліцейських Зорян Шкіряк прокоментував підвищення зарплат працівникам Нацполіції

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив про те, що у січні поліцейські отримають підвищені зарплати. Цю заяву прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Ті, хто сьогодні керує всіма правоохоронними органами, зокрема Міністерством внутрішніх справ керує Офіс президента, дуже часто намагаються вичавити бажане за дійсне. На всі запитання колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав відповідь у своєму зверненні від 15 грудня. Зокрема, як індексувалася зарплата відповідно до можливостей, які були у країни, що воює. Ми робили все, щоб поліцейські почувалися гідно. Звичайно, не так як нам хотілося, але й 13 зарплата, і премії, і двічі "ковідні" отримували поліцейські, які мали відношення до ковідної програми — це 20-30 тисяч кожен отримав. І ми попереджали, що підвищення у 2022 році має відбуватися обов'язково відповідно до індексації та зростання цін в Україні. Гривня 2020 року та гривня кінця 2021 року мають різну цінність. Тому звичайно, добре те, що ми почули від голови поліції. Ймовірно, невелике підвищення зарплат поліцейським буде, це вже добре", — сказав він.

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При цьому Шкіряк зазначив, що підвищувати зарплатню потрібно не лише поліцейським.

"Але Міністерство внутрішніх справ — це не тільки поліція. Це ще Служба з надзвичайних ситуацій, де така сама ганебна ситуація, прикордонники, Нацгвардія. І це питання потрібно вирішувати комплексно, а не вигрібати постфактум, коли зрозуміло, що проблема є системною. На сьогодні відповідно до цін та рівня інфляції зарплати мають бути 20-22 тисячі. Ми навіть у найважчі роки війни знаходили можливості за рахунок соціальних пільг, програми житлового лізингу. Нині все це зупинилося. Вони докерувалися до того, що є масові звільнення. В останні 4 місяці рапорти лягають на столи регіонального керівництва майже щодня", — сказав він.

Нагадаємо, голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що уряд України виділив кошти на підвищення заробітних плат співробітників Національної поліції, покращення грошового забезпечення правоохоронців розпочнеться вже до кінця місяця.

"Насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо на подальше підвищення у квітні", — повідомив він.