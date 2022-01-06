Маршрутки — атавізм: Кличко розповів, яким має бути транспорт у Києві
Віталій Кличко розповів про нові паркінги та громадський транспорт у столиці
У Києві плануються нові великі паркінги, розповів у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" мер столиці, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.
"Щодо парковок, ми зараз залучаємо приватних інвесторів. Цього року почнеться реконструкція Європейської площі, і під нею буде паркування на більш ніж 1000 машин, це дуже важливо. Робимо сучасні паркінги. До речі, минулого року ми відкрили в Києві кілька паркінгів. Декілька великих паркінгів ми плануємо відкрити цього року.
Ми бачимо, що проблема транспорту у Києві велика. У Києві зареєстровано 1 млн 200 тисяч авто. Вулиці, які були розплановані багато років тому, не відповідають кількості автомобілів, які на них знаходяться", — сказав він.
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Кличко розповів, яким має бути транспорт у столиці.
"Сучасний громадський транспорт, комфортний, з низькою підлогою, безшумний, з кондиціюванням, відеоспостереженням, він має відповідати всім вимогам. Маршрутки – це атавізм минулого, вони виконують частину своїх функцій, але вони повинні відповідати сучасним вимогам перевезень пасажирів. Ми зробили новий конкурс минулого року з ключовими вимогами, якщо перевізники дотримуються європейських правил — будь ласка, заходьте та надайте сервіс", — сказав він.
Раніше Кличко розповів про плани реконструкції Хрещатика та Майдану Незалежності.
"Це дискусійне питання. Але не варто забувати, що це головна вулиця, і багато киян приходять на головну вулицю країни, багато іноземців, туристів приїжджають. І Майдан Незалежності, і вулицю Хрещатик треба оновити, щоб вони виглядали привабливо", — сказав він.