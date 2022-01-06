Маршрутки — атавізм: Кличко розповів, яким має бути транспорт у Києві

У Києві плануються нові великі паркінги, розповів у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" мер столиці, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Щодо парковок, ми зараз залучаємо приватних інвесторів. Цього року почнеться реконструкція Європейської площі, і під нею буде паркування на більш ніж 1000 машин, це дуже важливо. Робимо сучасні паркінги. До речі, минулого року ми відкрили в Києві кілька паркінгів. Декілька великих паркінгів ми плануємо відкрити цього року.

Ми бачимо, що проблема транспорту у Києві велика. У Києві зареєстровано 1 млн 200 тисяч авто. Вулиці, які були розплановані багато років тому, не відповідають кількості автомобілів, які на них знаходяться", — сказав він.