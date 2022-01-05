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Візит Бореля до України: дипломат пояснив, чому він важливий ЄС не хоче залишатися осторонь

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель їде до України щоб показати, що Європейський Союз більше не залишатиметься осторонь конфлікту між Україною та Росією. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив екскерівник української служби "Радіо Свобода" Богдан Нагайло.

"Боррель надсилає сигнал і чітко каже, що ЄС не хоче залишатися осторонь, що Брюссель має брати участь у всіх переговорах, а не тільки щоб це було між Вашингтоном та Москвою. Я думаю, що ця криза навколо накопичення російських військових на кордоні з Україною змусила лідерів у Брюсселі зрозуміти, що ситуація серйозна", - каже він.

Нагайло вважає, що позиція Борреля щодо сильно змінилася з моменту останнього візиту чиновника до Москви.

"Тепер він набагато виразніше бачить ситуацію, що існує, і позиції ЄС. І не забувайте, що він представляє в ЄС Іспанію, а фактично він – каталонець. І десь усередині він досить чутливий до цих проблем народів звільнених з-під гніту імперій".

Нагадаємо, що поїздка глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля в Україну відбудеться з 6 по 8 січня. Відомо що під час візиту Боррель планує відвідати лінію розмежування на Донбасі.

Раніше візит Жозепа Бореля в Україну прокоментував економічний міжнародний експерт Руслан Осипенко:

"Якщо говорити про інтереси Європи з точки зору питання безпеки, то Боррель просто набирається аргументів перед переговорами зі Сполученими Штатами Америки. Вони будуть спілкуватися кулуарно 100%. Вони (європейці - ред.) не хочуть бути статистами в процесі, коли Росія і Сполучені Штати Америки почали між собою прямий діалог про безпеку в Європі. Про Європу без Європи. Вони хочуть бути в грі. А щоб бути в грі, то треба побачити на власні очі й набратися аргументів, що робиться на Донбасі. Крім того, коли ви отримуєте щось на папері, ви повинні самі побачити, що робиться на фронті в Україні. І тоді ви зможете вибудовувати свою позицію на переговорах з США. Тому головна ідея - це, щоб без європейців не обговорювали безпеку на континенті взагалі", - сказав Осипенко.