Візит Бореля до України: дипломат пояснив, чому він важливий

ЄС не хоче залишатися осторонь

Візит Бореля до України: дипломат пояснив, чому він важливий

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель їде до України щоб показати, що Європейський Союз більше не залишатиметься осторонь конфлікту між Україною та Росією. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив екскерівник української служби "Радіо Свобода" Богдан Нагайло.

"Боррель надсилає сигнал і чітко каже, що ЄС не хоче залишатися осторонь, що Брюссель має брати участь у всіх переговорах, а не тільки щоб це було між Вашингтоном та Москвою. Я думаю, що ця криза навколо накопичення російських військових на кордоні з Україною змусила лідерів у Брюсселі зрозуміти, що ситуація серйозна", - каже він.

Нагайло вважає, що позиція Борреля щодо сильно змінилася з моменту останнього візиту чиновника до Москви.

"Тепер він набагато виразніше бачить ситуацію, що існує, і позиції ЄС. І не забувайте, що він представляє в ЄС Іспанію, а фактично він – каталонець. І десь усередині він досить чутливий до цих проблем народів звільнених з-під гніту імперій".

Нагадаємо, що поїздка глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля в Україну відбудеться з 6 по 8 січня. Відомо що під час візиту Боррель планує відвідати лінію розмежування на Донбасі.

Раніше візит Жозепа Бореля в Україну прокоментував економічний міжнародний експерт Руслан Осипенко:

"Якщо говорити про інтереси Європи з точки зору питання безпеки, то Боррель просто набирається аргументів перед переговорами зі Сполученими Штатами Америки. Вони будуть спілкуватися кулуарно 100%. Вони (європейці - ред.) не хочуть бути статистами в процесі, коли Росія і Сполучені Штати Америки почали між собою прямий діалог про безпеку в Європі. Про Європу без Європи. Вони хочуть бути в грі. А щоб бути в грі, то треба побачити на власні очі й набратися аргументів, що робиться на Донбасі. Крім того, коли ви отримуєте щось на папері, ви повинні самі побачити, що робиться на фронті в Україні. І тоді ви зможете вибудовувати свою позицію на переговорах з США. Тому головна ідея - це, щоб без європейців не обговорювали безпеку на континенті взагалі", - сказав Осипенко.

Джерело Україна 24 Теги Європейський Союз Німеччина Іспанія Україна Богдан Нагайло