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Кремль націлений отримати контроль над Україною: дипломат про засідання "НАТО-Росія" Росії потрібна Україна, щоб мати можливість впритул підійти до кордонів НАТО і ЄС, сказав дипломат

Росія на засіданні з НАТО проштовхуватиме підписання угод, згідно з якими західна військова інфраструктура буде повернута в кордони 1997 року. Крім того, головною метою Росії є отримання контролю над Україною.

Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" дипломат Андрій Веселовський.

"Предметом розмови буде той текст, який перед цим передала американській стороні Росія - проєкт якоїсь юридично зобов'язуючої угоди про те, що НАТО забирає всі свої збройні сили, відновлює ситуацію станом на 1997 рік, а Росія залишається при своїх інтересах", — сказав дипломат.

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Він зазначив, що не можна прогнозувати, яку колективну позицію відпрацює Захід у переговорах з Росією.

"Річ у тім, що на цьому засіданні, швидше за все, буде зафіксований той результат, якого досягли до нього. Сьогодні Боррель в Україні, сьогодні міністр закордонних справ Німеччини у Вашингтоні, вчора відбулася розмова держсекретаря США з країнами центрально-Східної Європи, 7 січня відбудеться засідання НАТО... Все це відбувається до того, як зустрічається НАТО і Росія 12 січня. Таким чином, там буде зафіксовано те, що виробить колективно західна сторона, ту позицію, яку вона представить Російській Федерації. Яка це буде позиція - ми сьогодні не можемо сказати напевно. Але заклики на зразок того, що сказав Расмуссен (Андерс Фог Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО - ред.), вони чудові, вони налаштовують Захід бути тверезішим і розуміти, що шляхом поступок, можна дійти тільки до наступних поступок", — сказав Веселовський.

Він також зазначив, що мета Росії – Україна. На думку дипломата, Росія хоче впритул підійти до кордонів Західної Європи.

"Стрижнем всієї російської наступальності, і сьогодні, і 10 років тому, є питання України. Головною метою є вимога до НАТО віддати питання про безпеку і міжнародну політику України в руки Російської Федерації, під контроль Російської Федерації. Все інше, що буде обговорюватися, є тим чи іншим способом досягти цієї мети. Отримавши доступ до контролю над Україною, а вже перед цим ми бачимо, що Росія фактично отримала доступ контролю над Білоруссю, Росія виходить на кордони Європейського Союзу і НАТО. Таким чином, Росія отримує можливість псувати здоров'я, нерви, економіку і безпеку їм (Заходу - ред.), розхитувати їх далі, відтворити ту ситуацію, яка існувала при Радянському Союзі, коли війська СРСР тоді стояли в Берліні, і стояли на кордонах всієї Західної Європи. Ось яка мета. Вибачте, але яким би чорним це не виглядало, але саме така мета. І тому слова Расмуссена, а також близькі до його слів думки, повинні бути основою позиції Заходу. Чим більше ви виступаєте, тим більше ви віддасте", - наголосив дипломат.

Зазначимо, що Андерс Фог Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО, дав коментар виданню Politico, в якому нагадав про те, що Україні та Грузії були дані обіцянки, що стосуються прийняття цих країн до Північноатлантичного альянсу.

"Ми обіцяли Грузії та Україні місця за столом НАТО у 2008 році, і пора розробити план дій з реалізації нашої обіцянки. Якщо необхідно, ми можемо зробити це із застереженням, що п'ята стаття НАТО поширюється тільки на територію, яка знаходиться під контролем Києва і Тбілісі, але НАТО не може проводити політику відкритих дверей з розширення, в якій вона продовжує дозволяти Путіну діяти як швейцару", — підкреслив Расмуссен.

Також нагадаємо, що в Україну з візитом прибув глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. На думку міжнародного експерта Руслана Осипенка, цей візит пов'язаний з майбутніми переговорами США і Франції.

Осипенко також зазначив, що майбутня поїздка до США Міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок підтверджує припущення того, що європейці не хочуть, щоб безпека Європи обговорювалася у них за спиною. Відомо, що у Вашингтоні Бербок планує обговорити з Ентоні Блінкеном та іншими політиками низку питань, серед яких і російсько-український конфлікт.