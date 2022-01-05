11:59, Сьогодні

Політексперт пояснив, чому США не зможуть приєднатися до Нормандського формату Росія не дозволить США і Туреччині стати посередниками в переговорах з Києвом, вважає експерт

У США і Туреччини мало шансів стати посередниками між Москвою і Києвом. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних студій "Доктрина" Денис Москалик.

Політексперт зауважив, що під час зустрічі в Москві радників голів "нормандської четвірки", яка запланована на 6 січня, сторони конкретно ні про що домовитися не зможуть. Експерт вважає, що Росія намагатиметься вплинути на Францію і Німеччину, щоб вони чинили тиск на Київ, але це, ні до чого не призведе.

"Росія намагатиметься, щоб Німеччина і Франція тиснули на Київ з метою того, щоб Україна пішла на домовленості з Росією. Але враховуючи умовно нейтральну позицію Німеччини та Франції, це, ні до чого не призведе", — сказав Москалик.

Він також зазначив, що США і Туреччина, які висловили готовність стати посередниками в переговорах між Росією та Україною, будуть відкинуті Москвою.

"Ні, на жаль, це неможливо. Тому що формати створює, так чи інакше, Росія. Там повинні бути країни, які розглядаються як певні комплементарні партнери Російської Федерації. Це, перш за все Німеччина і Франція. Будь-яку країну, яку Росія буде вважати, а саме Сполучені Штати Америки та Туреччину, ворожими, які будуть діяти проти Росії, проти її інтересів, вони не будуть включені в ці формати", - сказав експерт.

Зазначимо, раніше політолог Дмитро Корнійчук також повідомив, що переговори в Москві ні до чого не приведуть. За його словами, Мінські угоди виконувати ніхто не буде, треба шукати інші формати.

"На превеликий жаль, ключова проблема полягає в тому, що ніхто, насамперед той, хто може, а може Росія, тому що без Росії ніякі Мінські угоди виконуватися не будуть... і захід, до речі, цьому потурає. Тому що давайте говорити відверто - Захід ніяк не тисне на Росію щодо виконання Мінських угод, крім порожньої балаканини. Тому ніхто не збирається виконувати Мінські угоди. І тут треба (можливо - ред.) визнати, що цей формат вже мертвий і шукати інші варіанти. Тому що ось ця порожня балаканина з 2014 року набридла. Ми просто втрачаємо час, на превеликий жаль", - сказав політолог.

Нагадаємо, що 6 січня планується в Москві зустріч заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака з політичними радниками з Нормандського формату – зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Йенсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.