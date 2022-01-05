11:11, Сьогодні

У Москві нічого не вирішать: політолог про зустріч радників голів "нормандської четвірки" У Москві знову Україну обговорюватимуть без України, але нічого нового на цих переговорах не відбудеться, вважає Корнійчук

Ніяких рішень, які змогли б оживити Мінські угоди, від зустрічі радників глав "нормандської четвірки" в Москві чекати не варто. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Корнійчук.

Він звернув увагу на те, що представники РФ, Франції та Німеччини знову обговорюватимуть долю України без представників нашої країни.

"Як завжди, як ми вже звикли, що без нас про нас говорять. Але там нічого не вирішать. Ніякої тут великої зради немає. Тому що, на превеликий жаль, нічого не просувається в плані виконання Мінських угод. Я б говорив про те, що, на превеликий жаль, цей формат, що Нормандський формат, що Мінський формат, повністю заморожений. Причому він заморожений з ініціативи Росії. Росія не збирається виконувати Мінські угоди, ми це прекрасно бачимо. Можна зустрічатися на рівні радників, можна зустрічатися на рівні міністрів "нормандської четвірки", можна зустрічатися на рівні глав "нормандської четвірки", але це все марно. Тому що нічого не просувається, і просуватися не буде. Ось у чому проблема", - сказав він.

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Відповідаючи на питання про те, чи може Росія після цієї зустрічі продовжувати звинувачувати Україну в невиконанні Мінських угод, Корнійчук сказав:

"Вони цю позицію і не змінюють, незалежно від того зустрічаються там радники чи ні. Позиція Кремля не змінюється - Україна не виконує Мінські угоди. А (збирають у Москві - ред.) радників глав "нормандської четвірки"- це така технологія, щоб зібрати представників Німеччини та Франції. Це все в рамках інформаційної стратегії Кремля про те, що нехай "французькі та німецькі куратори Києва" вплинуть на Київ для виконання Мінських угод. Ну, як вони про це розповідають. Потім вони зберуть зараз цю зустріч і скажуть - ось бачите, ось всі домовилися просуватися, а ось ви не вплинули на Київ".

Корнійчук вважає, що для розв'язання питань по Донбасу потрібно визнати, що Мінський формат працювати не буде. За його словами, "запуск" Мінських угод - це марна трата часу.

"На превеликий жаль, ключова проблема полягає в тому, що ніхто, насамперед той, хто може, а може Росія, тому що без Росії ніякі Мінські угоди виконуватися не будуть... і захід, до речі, цьому потурає. Тому що давайте говорити відверто - Захід ніяк не тисне на Росію щодо виконання Мінських угод, крім порожньої балаканини. Тому ніхто не збирається виконувати Мінські угоди. І тут треба (можливо - ред.) визнати, що цей формат вже мертвий і інші варіанти шукати. Тому що ось ця порожня балаканина з 2014 року набридла. Ми просто втрачаємо час, на превеликий жаль", - зазначив політолог.

Відзначимо, що 6 січня планується в Москві зустріч заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака з політичними радниками з Нормандського формату – зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Йенсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Також нагадаємо, що в Україну з візитом прибув глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. На думку міжнародного експерта Руслана Осипенка, цей візит пов'язаний з майбутніми переговорами США і Франції.

Осипенко також зазначив, що майбутня поїздка в США Міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок підтверджує припущення того, що європейці не хочуть, щоб безпека Європи обговорювалася у них за спиною. Відомо, що у Вашингтоні Бербок планує обговорити з Ентоні Блінкеном та іншими політиками низку питань, серед яких і російсько-український конфлікт.