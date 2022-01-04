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"У нього одна мета": Співак здивував заявою щодо Зеленського Журналіст вважає, що у 2022 році Володимир Зеленський продовжить політику репресій

Президент України Володимир Зеленський перетворився на справжнього диктатора, який не сприймає критики та намагається повністю узурпувати владу. Про це заявив в ефірі програми "Правда із Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

"Останні виступи Зеленського наприкінці року говорять про те, що, на жаль, для мене це - інший Зеленський, не той, якого я знав до 2019 року. Він перетворюється на самодура диктатора, який взагалі не сприймає критики, якому повинні всі поклонятися. Оточив себе лизоблюдами, підлабузниками", - каже він.

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За словами Співака, голова держави оточив себе людьми, які щодня возвеличують його і розповідають про неіснуючі успіхи.

"Він навіть не розуміє, що вони з нього роблять бронзову статую, адже не кажучи царю правду - ти ведеш царя на політичне заклання. Оточивши себе ось цими підлабузниками, які з ранку до вечора грабують країну - це ведмежа послуга. А йому це подобається. О ти сонцесяйний, людина, рівна Байдену, Путіну. І його понесло", - говорить експерт.

Співак вважає, що кінцева мета Володимира Зеленського та його команди – знову перемогти на виборах:

"Він повністю хоче узурпувати владу, він нетерпимий до інакомислення. І це все посилюватиметься. Зараз ось створюється медіахолдинг і будуть ще спроби закриття каналів і так далі. Будуть політичні репресії проти неугодних. Мета одна - переобратися на другий термін. Хоча я не впевнений, що це буде до кінця другого терміну".

Раніше в ефірі загальнонаціонального телеканалу "Україна 24" відомий журналіст Дмитро Гордон пояснив, чому не вірить у те, що Володимир Зеленський погодиться балотуватись на посаду президента України на наступних виборах.

"Він натякнув, а я вже сказав про те, що він у своїх передвиборчих обіцянках говорив - я йду на 5 років. Сказав? Виконуй".