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Йде залякування: російська експертка розповіла, чи нападе Росія на Україну Ольга Курносова розповіла, про що Росія хоче домовитись із Заходом

Найближчим часом Україні не загрожує повномасштабна війна з Росією, заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російська політична експертка Ольга Курносова

"Йде залякування, це така переговорна позиція — зробити найжорсткіші заяви, щоб потім у процесі переговорів відіграти назад і до чогось домовитися. Безпосередньої військової небезпеки для України сьогодні немає. Але, безумовно, коли про це весь час кажуть, якийсь ексцес може привести бог знає до чого. Тому потрібно докласти максимальних зусиль, щоб напруженість почала спадати", — сказала вона.

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Курносова розповіла, про що може домовитися Росія із Заходом.

"6 січня Дмитро Козак (заступник керівника адміністрації президента Росії - ред.) зустрічається з радниками президента Франції та канцлера Німеччини. Все це говорить про те, що йде експертна фаза переговорів, і якщо вони пройдуть більш-менш нормально, то можливо ці експерти зможуть щось запропонувати главам делегацій та до чогось домовитись. У нас тривають розмови про те, що треба повертатися до Мінських угод, і що начебто Байден погодився з Путіним, що їх треба виконувати. У нас пишуть про це. За великим рахунком, Мінські угоди спочатку писалися таким чином, що там є нездійсненні пункти для української сторони та нездійсненні пункти для російської сторони. Тобто спочатку це була історія про вічні переговори. Але краще вічні переговори, ніж вічна війна", — сказала вона.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.