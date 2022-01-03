22:31, Сьогодні

"Путіна цікавить зовсім інше": екснардеп про можливість миру з Росією Борислав Береза також оцінив ідею референдуму щодо Донбасу

Президент Росії Володимир Путін не може погодитися на мир з Україною на її умовах, оскільки "його цікавить взагалі інше".

По це розповів в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексдепутат Верховної Ради України Борислав Береза.

"Я погоджуюсь, що можна домовитись про все, що завгодно, без України. Але переконати суспільство в тому, що треба, наприклад, Мінські домовленості виконувати і проводити спочатку вибори, а потім віддавати нам кордон - буде неможливо. Будь-хто, хто це буде намагатися імплементувати, завершить потужним протистоянням із суспільством і кількома сотнями тисяч людей, які пройшли війну... Нам треба прийняти для себе, на що ми готові піти в ім'я миру? Це перше. По-друге, чи сприйме це суспільство? І по-третє - чи готова це пережити Україна? Тому що не кожний мир ми можемо пережити", - пояснив екснардеп.

Читайте також: Путін має компромат на Зеленського - Луценко

На запитання, чи може референдум щодо Донбасу може бути виходом з ситуації, Береза відповів:

"Це може бути вихід. Але якщо він (Зеленський - ред) зараз запропонує референдум, чи готові українці отримувати 10 тисяч євро на місяць як пенсію або зарплату, українці це підтримають в більшості. Але не факт, що він зможе це запропонувати, і в нього є рішення, як дати це українцям".

За його словами, в українців "є велика проблема":

"Мир, який ми хочемо, залежить не від нас, а він Путіна, який нам його не може запропонувати на наших умовах. Його цікавить взагалі інше. Тому я б все ж таки почав спілкування з суспільством, якою ми всі бачимо країну за рік, за три, за п'ять?".

Читайте також: Бойко розповів, чи чекати Україні великої війни з Росією

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна стоїть на порозі великої війни з Росією і вторгнення РФ може статися вже в найближчі місяці.

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни з Російською Федерацією. Вторгнення російської армії - це питання не років, а питання декількох днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", - заявив він.

Раніше російська журналістка Юлія Латиніна розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чи наважиться президент РФ Володимир Путін на відкрите вторгнення в Україну.

"Справжня війна, на відміну від гібридної, може бути програна. Путін ніколи не веде воєн, які можуть бути програні. Путін увесь час, коли у щось вплутується, обов'язково вплутується так, щоб можна було сказати - "це шахтарі й трактористи, це не я, і хата не моя", - пояснила вона.