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Ексглава МЗС сказав, від кого залежить безпека України "Ми десь всередині відчуваємо, що все таки лячно"

Безпека України залежить від Сполучених Штатів Америки. Про це заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Ми залежимо у своїй безпеці від Байдена, але ж на дядька Джо ми не можемо безкінечно сподіватися. Але за 2021 рік у нас стало менше безпеки. Ми десь всередині відчуваємо, що все таки лячно. Чи стало у нас більше самостійності у прийнятті рішень? Теж не впевнений у цьому. І коли питаєш: А чи більше справдедливості стало? Всі відповідають: Ні-ні-ні, точно ні", каже він.

Також на думку Клімкіна, пандемія COVID-19 змінила життя українців, але не в кращу сторону.

"А добробут на фоні коронавірусу...освіта - тотальний кошмар цей онлайн. Тобто, наше життя через це змінилося. І майже усі кажуть, що краще не стало".

Чиновник зазначає, що Україна і Захід разом зупинили російські провокації, однак українська влада робить замало для безпеки свого народу.

"Захід не може собі дозволити програти Путіну. Як тоді Захід буде виглядати в очах цілого світу? Тобто, це не тільки наша справа. Наша безпека - їхня безпека. Тим не менше, ми маємо турбуватися про власну безпеку і зробити раз, два, три. Та ми цього не робимо. І головне - щоби у нас не стало менше України, коли у нас меше безпеки, справделивості, добробуту. Коли люди почнуть сприймати, що у нас менше держави. Це буде дуже погано".

Раніше експерт з безпеки, генерал-майор СБУ Ігор Гуськов в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Захід встиг виробити колективну позицію, спостерігаючи за агресією Росії протягом 2021 року.

"Путін допустив до сьогоднішнього дня велику тактичну помилку. Річ у тім, що його перша спроба тиску у вигляді зосередження військ на кордоні з Україною, яка мала місце на початку цього року, вона підштовхнула систему НАТО до того, щоб це питання стало на порядку денному серед керівників Альянсу. І друга спроба використати цю ж ситуацію, вона призвела до того, що позиція була вже вироблена, і це дуже важливо.

Тому що на сьогодні не тільки президент США це озвучує, але це озвучують усі лідери Європейського Союзу - про неприйняття агресивних дій Росії. І навіть такі країни, які стосовно НАТО займають досить стриману позицію, Швеція, Фінляндія, сьогодні знаходять в собі сили й можливості говорити про те, що вони підтримують зусилля і Джозефа Байдена та інших європейських лідерів щодо запобігання агресії",- сказав експерт з нацбезпеки.