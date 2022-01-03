Ексглава МЗС сказав, від кого залежить безпека України

"Ми десь всередині відчуваємо, що все таки лячно"

Ексглава МЗС сказав, від кого залежить безпека України

Безпека України залежить від Сполучених Штатів Америки. Про це заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Ми залежимо у своїй безпеці від Байдена, але ж на дядька Джо ми не можемо безкінечно сподіватися. Але за 2021 рік у нас стало менше безпеки. Ми десь всередині відчуваємо, що все таки лячно. Чи стало у нас більше самостійності у прийнятті рішень? Теж не впевнений у цьому. І коли питаєш: А чи більше справдедливості стало? Всі відповідають: Ні-ні-ні, точно ні", каже він. 

Також на думку Клімкіна, пандемія COVID-19 змінила життя українців, але не в кращу сторону.

"А добробут на фоні коронавірусу...освіта - тотальний кошмар цей онлайн. Тобто, наше життя через це змінилося. І майже усі кажуть, що краще не стало". 

Чиновник зазначає, що Україна і Захід разом зупинили російські провокації, однак українська влада робить замало для безпеки свого народу.

"Захід не може собі дозволити програти Путіну. Як тоді Захід буде виглядати в очах цілого світу? Тобто, це не тільки наша справа. Наша безпека - їхня безпека. Тим не менше, ми маємо турбуватися про власну безпеку і зробити раз, два, три. Та ми цього не робимо. І головне - щоби у нас не стало менше України, коли у нас меше безпеки, справделивості, добробуту. Коли люди почнуть сприймати, що у нас менше держави. Це буде дуже погано". 

Раніше експерт з безпеки, генерал-майор СБУ Ігор Гуськов в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Захід встиг виробити колективну позицію, спостерігаючи за агресією Росії протягом 2021 року.

"Путін допустив до сьогоднішнього дня велику тактичну помилку. Річ у тім, що його перша спроба тиску у вигляді зосередження військ на кордоні з Україною, яка мала місце на початку цього року, вона підштовхнула систему НАТО до того, щоб це питання стало на порядку денному серед керівників Альянсу. І друга спроба використати цю ж ситуацію, вона призвела до того, що позиція була вже вироблена, і це дуже важливо. 

Тому що на сьогодні не тільки президент США це озвучує, але це озвучують усі лідери Європейського Союзу - про неприйняття агресивних дій Росії. І навіть такі країни, які стосовно НАТО займають досить стриману позицію, Швеція, Фінляндія, сьогодні знаходять в собі сили й можливості говорити про те, що вони підтримують зусилля і Джозефа Байдена та інших європейських лідерів щодо запобігання агресії",- сказав експерт з нацбезпеки.

Джерело Україна 24 Теги коронавірус США Павло Клімкін Джо Байден Україна