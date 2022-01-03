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Зеленський відмовив Степанову: ексглава МОЗ розповів, у чому саме Максим Степанов прокоментував медичну реформу в Україні

Ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов, заступаючи на посаду глави МОЗ, пропонував президенту Володимиру Зеленському відтермінувати медичну реформу, але отримав відмову.

Про це Степанов розповів в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24". За його словами, свою відмову президент пояснив позицією західних партнерів.

"Будь-які великі реформи потребують часу. Їх неможливо зробити за один місяць чи за півроку. Наприклад, якщо ми говоримо про реформування системи охорони здоров'я, реформування медицини, до якої я був дотичний, коли я приходив, тільки обіймав цю посаду, термін реформування - мінімум 3-4 роки, коли ми почнемо відчувати будь-який результат. А цей час, 3-4 роки, ти повинен звикати до того, що будуть падати твої рейтинги в соціологічних дослідженнях. Ти повинен звикати до того, що в тебе не буде додаткових коштів наприклад, на "Велике будівництво", на дороги, і від цього не буде рости рейтинг... Я був готовий залюбки покласти свій рейтинг. Мені починали говорити - такі аспекти твоєї реформи, твого плану, не будуть сприймати наші західні партнери. Я кажу - вибачте будь-ласка. Мої діти, моя мама лікуються в цій країні, і я в тому числі", - розповів він.

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Як підкреслив Степанов, Україна не може повністю копіювати західний досвід реформ:

"Ми не можемо просто скопіювати реформу Великобританії, сказати - тут ми будемо робити так. У нас жодна людина, маленький приклад, не готова стояти до онколога по півроку, по вісім місяців після направлення. Це неможливо в нашій країні".

За словами ексміністра, при призначенні на посаду під час співбесіди з президентом, перше питання, яке він поставив - щодо реформ.

"Президент мені дослівно сказав - на превеликий жаль, ми не можемо відмінити цю реформу з 1 квітня, там тиждень ще був... Я не зрозумів тоді і не розумію зараз. Я можу впевнено сказати, що ми могли в той час під час ковіду просто змінити ці алгоритми, відтермінувати, для того, щоб далі подивитися, в який спосіб її проводити. Щоб не було ніяких звільнень, не було ніякого закриття ФАПів, амбулаторій і решти. Але ж є західні партнери, які проти. Це ті західні партнери, до яких я практично на колінах стояв, щоб вони дали нам вакцини", - наголосив він.

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Також лікар-кардіохірург Борис Тодуров в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що децентралізація медичної галузі в Україні призвела до катастрофічних наслідків.

"У Фінляндії був досвід децентралізації медицини. Це була катастрофа. Вже через два роки вони відкрутили все назад, тому що місцева влада займається своїми містечковими проблемами, вони не бачать глобально потреби всієї країни, в них, як правило, немає бюджетів, щоб вибудовувати стратегію медицини на 5-10 років. У нас децентралізація, на жаль, призвела до таких само катастрофічних наслідків", - сказав Тодуров.

Лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про мінуси програми медичних гарантій. На його думку, спектр гарантованих державою послуг недостатній, а отримати ці послуги доволі складно.

"Сьогоднішня система - це звернення до первинної ланки, що вже вкрай складно на тлі пандемії та поза пандемією. Взяти сьогодні направлення на безоплатні аналізи або консультацію - це вкрай складно. Якщо ви його отримали, то "вторинка" на сьогодні теж працює неефективно. Це черги, запис на кілька місяців наперед до вузькопрофільного спеціаліста в поліклініці", - зазначив Волянський.

Своєю чергою доктор медичних наук Ольга Голубовська назвала нинішню ситуацію в українській медицині "загрозою нацбезпеці".