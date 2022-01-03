20:51, Сьогодні

"Були дуже позитивні очікування": Клімкін про початок президентства Зеленського "Зараз наші партнери запитують, чи є у нас взагалі якийсь план?"

В української влади немає справжнього плану щодо розвитку країни, тому західні партнери поступово дистанціюються від України. Про це сказав в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він зазначив, що на початку каденції Володимира Зеленського на посаді президента Україні від нього очікували дуже багато позитивних змін.

"Насправді, на початку каденції Володимира Зеленського на нього були дуже позитивні очікування, справжні сподівання на те, що Україна почне змінюватися від попередньої реальності. Проблема лише у тому, що люди вибирають політиків для того, щоби вони взяли на себе лідерство, показали, що вони хочуть зробити. Зараз наші партнери запитують, чи є у нас взагалі якийсь план? З Донбасом не спрацювало, стріляти не перестали. Ну якщо був у вас план А то покажіть тепер план Б. Але плану немає. Стосовно енергетики - так само", - каже він.

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За словами Клімкіна, наразі лідери європейських країн, які раніше підтримували України на шляху змін та реформ тепер сумніваються у тому, що влада хоче змінити країну.

"Коли ми бачимо активність Путіна біля наших кордонів - а у чому план? Що зробити? Люди хочуть чути прості і зрозумілі речі щоби переконатися, що для них, рідних і близьких буде безпека, справедливість. Наші партнери, без яких ми у війні з Росією не можемо кажуть прості речі, що вони сподівалися, що у нас є план, а у нас нема навіть бажання змінюватися. І це сприйняття впливає на нашу довіру. А потім вже не потрібно скаржитися. що Байден домовляється з Путіним через нашу голову, що з нами не розмовляють".

На думку Клімкіна, якщо зміни не відбудуться найближчим часом, європейські партнери можуть остаточно відмовитися від підтримки України.

"Якщо у нас немає плану, нас завжди будуть сприймати як країну. яка кудись дрейфує і намагається припєтляти. А з такими ніхто не розмовляє. Ось у чому є проблема. І це проблема не нашого сприйняття і політичних дискусій, а проблема нашого сприйняття тими, хто нам допомогає".

Раніше відомий телеведучий Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" припустив, що Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий президентський термін.

"Він зараз на екваторі, два з половиною роки позаду. Але у нього не виходить. Я можу себе вмовляти надалі, що у нього виходить, що ще все попереду. Але ні, вже ні. Тому я вам скажу одну річ - перемогти Зеленського може тільки Зеленський під іншим прізвищем. І я думаю, що коли підійде час, суспільство нам підкине людину, яка буде другим Зеленським".