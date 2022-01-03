20:14, Сьогодні

"Кожному по вібратору": Співак висміяв "слуг народу" Політолог прокоментував резонансне висловлювання Олександра Корнієнка

Політолог та телеведучий Дмитро Співак в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" висміяв українську владу і запропонував "слузі народу" Олександру Корнієнку нове гасло для політсили.

Спершу Співак нагадав про історію з великою партією контрабандних вібраторів, яку конфіскували українські митники у 2021 році. Також він прокоментував слова Корнієнка про те, що депутати місцевих рад від "Слуги народу" – "всі сексі".

"Міністр юстиції за державні гроші збирає комісію, і вони вирішують, як вчинити з 500 конфіскованими вібраторами - що з ними робити, куди роздати? Після міністра юстиції виходить "головний по тарілочці" Корнієнко і каже - "ми партія сексі, ми всіх збуджуємо" Я розумію, що хлопці весь 2021 рік прожили у світі власних полюцій якихось, і у них якісь політичні фантазії. Тому я звернувся з офіційним зверненням до Корнієнка і запропонував, що оскільки ви постійно шукаєте правлячу ідеологію для "слуг народу"... Вони весь час шукають - сексі, лібертаріанство, праві, ліві, ніяк не можуть зрозуміти, чи їм хрестик зняти, чи труси одягнути. Я їм запропонував гасло. Ідеологію не можу, але гасло пропоную - "Кожному члену партії по вібратору, і буде всім щастя!", - зазначив Співак.

Читайте також: "Зажерлися і ох***ли": Співак розгромив ставленника Зеленського у МВС

Раніше політолог Дмитро Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив обурення тим, що із "Слуги народу" не виганяють депутатів, які стали фігурантами гучних скандалів.

"А кого ж їм виключати?.. Невже Тищенка за все, що він накоїв? Невже пана Трухіна, який під алкогольним сп'янінням здійснює ДТП? Чи, може, пана Камельчука, який розповідав, що COVID-19 не існує, і він проти вакцинації? Невже Богуцьку виключати, яка завжди в революційному запалі? А може, Третьякову, яка розповідала про "дітей низької якості", раділа смерті свого колеги? А може, Юрченка треба виганяти, якого ще нещодавно було затримано у магазині за крадіжку чотирьох пляшок пива? А може, Клочка треба було виганяти, у якого мама з сестрою за два роки скуповують на Полтавщині на 15 мільйонів нерухомості? А він ще й нахабно бреше, каже, "я не в курсі, це мама", ідіотів з усіх робить. Потім передумав - "це не мама, це сестра, у неї все добре". А потім піднімаємо документи - у сестри зарплата все життя 8-10 тис. грн, незрозуміло, звідки вона взяла. І так далі - "корабельні сосни", аферисти, брехуни й корупціонери", - перерахував він.