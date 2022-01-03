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Ядерний статус дозволяє Путіну говорити із Заходом з позиції сили – Фейгін Кремль починає знижувати напруження у своїх заявах після розмови Байдена з Путіним і Зеленським, вважає правозахисник

У Москві знизилася агресивність риторики, згідно з якою Кремль намагався нав'язувати заходу свої умови. Про це заявив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник Марк Фейгін.

Він повідомив, що Москва не поспішає робити будь-які заяви після розмови президентів США та України.

"Поки коментарі обережні, тому що це сталося вночі. Однією з можливих реакцій можна вважати появу ось цієї заяви 5 країн нібито за ініціативи Москви. Вона опублікована на сайті президента Росії. Члени постійної Ради безпеки ООН, серед яких США, Росія, Китай, Велика Британія і Франція, прийняли заяву про неприпустимість ядерної війни та взагалі використання ядерної зброї у військових цілях", — сказав Фейгін.

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Правозахисник зазначив, що до цього Москва намагалася розмовляти із Заходом з позиції ядерної держави.

"Це дещо дивно, тому що риторика до цього звучала гранично напружена з боку саме Москви. І 23 грудня, коли Путін виступав на своїй пресконференції, проглядалось, що тиск, ультиматум, який поставила Москва, він спирається саме на ядерний статус Росії. Просто про це намагалися якось не говорити. Але по суті ж саме цей наддержавний статус, забезпечений ядерною зброєю, давав можливість говорити з позиції сили", - сказав він.

Фейгін вважає, що після розмови президента США Джозефа Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським можна помітити, що напруження в заявах Кремля знизилося.

"Зараз, мабуть, після декількох розмов з Байденом і переговорів Байдена і Зеленського, можливо, риторика знизиться. Насторожує те (фактор - ред.), що є згадки Мінських угод. І ми до кінця так і не розуміємо (суті цих згадок - ред.). Так, Вашингтон підтримує Мінські угоди, але в принципі від них не відмовлялася й Україна. Але за яких умов, і в якій інтерпретації?" - зазначив правозахисник.

Він звернув увагу на те, що Росія хоче виконання Мінських угод Києвом в односторонньому порядку.

"Москва ж по суті вимагає односторонніх рішень від Києва. Можливо, так би мовити, Байден і Путін обговорювали саме це. І також саме це обговорював із Зеленським Байден. Інша справа, що є розуміння, що ніяких поступок у частині одностороннього виконання зобов'язань за Мінськими угодами Києвом не буде, і можливо, Зеленський хоч і обережно, але про це сказав. Тобто поки не буде припинено вогонь, не буде відведено важке озброєння, поки Москва не імплементує положення, ті 6 пунктів про представників ОБСЄ, які повинні контролювати процес обміну заручниками, то складно домовлятися про виконання решти Мінських угод Києвом у частині автономії Донбасу і всього іншого. Мені здається, тут перспектива дуже слабка, чесно кажучи", - сказав Фейгін.

Зазначимо, що на сайті Білого дому була опублікована інформація про те, що 2 січня президент Джозеф Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. У релізі наголошується, що Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери будуть "рішуче реагувати", якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

Також наголошується, що Байден наголосив на прихильності США, їхніх союзників і партнерів до принципу "нічого про Україну без України". Крім того, він підтвердив прихильність США до суверенітету і територіальної цілісності України. Байден висловив підтримку заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активної дипломатії для просування виконання Мінських угод на підтримку нормандського формату.

Крім того, відомо, що сайт Кремля опублікував заяву, в якій повідомив, що Росія, КНР, США, Франція і Велика Британія "вважають своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між державами, що володіють ядерною зброєю, і зниження стратегічних ризиків".

Нагадаємо, американський дипломат Джон Гербст зазначив, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на Захід.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.