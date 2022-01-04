08:15, Сьогодні

"Для України це не успіх": політолог пояснив, про що розмовляли Зеленський і Байден Експерт прогнозує, що наслідки розмови двох президентів будуть помітні вже в найближчий місяць

Телефонну розмову президентів України й США Володимира Зеленського та Джо Байдена не варто розцінювати як успіх української дипломатії, оскільки йшлося про примус України до виконання політичної частини Мінських домовленостей.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Віталій Бала.

"З моєї точки зору, йдеться про дуже очевидні речі. Це примус України до виконання політичних пунктів Мінських домовленостей - без всієї мішури, гарних заяв, які можна прочитати в офіційних повідомленнях... Дійсно, те, що Байден спочатку поговорив з Путіним 40 хвилин, і стало наслідком того, що він потім говорив Зеленському, що треба робити, після того, як він поговорив з Путіним. Можливо, Зеленський довго пручався і казав, що я не хочу це робити, і тому 1,5 години вони говорили між собою", - зазначив Бала.

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За словами експерта, реальні наслідки розмови президентів можна буде побачити в найближчий місяць за конкретними діями.

"Думаю, що в найближчий місяць буде відомо. Бо є така інформація, що Путін дав час до початку відкриття Олімпіади в Китаї в лютому, що має бути конкретна відповідь на ці гарантії безпеки, на ці ультимативні договори. Україна, на жаль, тут стала розмінною монетою, або інструментом для вирішення цих гарантій з боку Росії... Це для нас дуже небезпечно. Тому в найближчий місяць будемо бачити, чи готові ми виконувати так звану формулу Штайнмаєра. Буде багато-багато різних речей, які будуть розколювати та ділити Україну на прихильників і противників цих рішень", - наголосив він.

Як пояснив політолог, Росія шантажує Захід і в першу чергу США загрозою широкомасштабного наступу на Україну.

"Коли зараз ми читаємо якісь офіційні заяви, таке враження, що те, що Байден нам зателефонував - це якийсь супер великий дипломатичний успіх. Я думаю, що це не має ніякого відношення до дипломатичного успіху, а якраз до примусу до виконання Україною Мінських домовленостей у тих пунктах, які для нас є дуже загрозливими, і будуть міною уповільненої дії по розколу країни в найближчому майбутньому", - вважає Бала.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 січня провів третю за останній час телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, яка тривала понад півтори години.

Ключова тема переговорів – ситуація на Сході та на кордонах України. Сторони обговорили кроки, які робить Україна в межах мінського та нормандського форматів, і наголосили на важливості подальших дипломатичних зусиль, повідомляє пресслужба президента України.

30 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Президенти обговорили низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані на 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.

Політолог Олег Саакян в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін дзвінком до Джо Байдена підвищує ставки.

"Росія намагається все затиснути в дуже короткі часові рамки, оскільки тримати війська на кордоні України, підтримувати міграційну та одразу декілька криз доволі складно, ресурсноємно і репутаційно ризиковано з точки зору стратегії. Вони за кожен день платять спаленням частини свого стратегічного потенціалу щодо впливу на Заході", - розповів експерт.