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Країна не витримає: Рабіновича налякали 16-річні депутати Рабінович зазначив, що в Україні будуть захищені ті олігархи, які не сваряться з владою

В Україні треба боротися з бідністю, а не з багатими бізнесменами. Про це заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" нардеп Вадим Рабінович.

Нардеп прокоментував закон про олігархів, підкреслив, що в Україні немає бізнес-структур, які не працюють з політиками.

"У нас насправді давно відбулося зрощення політики та економіки. У нас немає незалежних нейтральних якихось бізнес-структур, які не працюють з політиками. Загальновідомо, що правлячим, це було і раніше, депутатам доплачують гроші в конвертах. А скажіть, будь ласка, ось вони борються з олігархами, "зелені", і це чудово, а хто доплачує? З якої кишені? Роботяги зібралися і скинулися заплатити "слугам зелених"? Ні. А де ви берете? В іншого олігарха якогось. Тоді почекайте, це ви з олігархами боретеся чи боретеся з тими олігархами, які вам заважають?" - сказав нардеп.

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Він повідомив, що потрібна не боротьба з олігархами, а введення підвищеного податку. За його словами, такий принцип пущений в дію у низці європейських країн.

"Чудова теорія - забрати все і поділити, вона, звичайно, приваблива. Вона всім ще з 1917 року подобається. Але вона не працює. Бізнес так не може працювати. Поділив ти, перші дві години там. Тобі швейна машинка, а у нього вкраду килим. Далі що? Годувати вас ніхто не буде, поїти вас не будуть, працювати нічого не буде, тому що бізнес не працює. Треба намагатися робити людей багатшими... Боротися треба з бідністю! А у нас борються з багатими. А багатих треба стимулювати та змушувати ділитися. Чим? Те, що я вважаю абсолютно правильно, повинні бути підвищені податки на капітал, скажімо, понад якусь суму. І нічого страшного в цьому немає. Це існує у Франції, наприклад. Це існує в Скандинавських країнах. Але тоді людина знає, що вона хоча б захищена тим, що вона заробила. Так, я віддам, але я зароблю. Це правильно", - сказав політик.

Рабінович також повідомив, чи побоюється він того, що його ім'я потрапить до так званого списку олігархів.

"Я себе не боюся побачити. Я хочу ще раз про себе доповісти. А то мене якось в один ряд з усіма ставлять. Я трошки відрізняюся від усіх. Я людина, яка ніколи в житті не була у владі. Ніколи! Ні за яких режимів я не входив до цієї влади. Я прийшов уперше в політику у 2014 році, тому що я побачив і зрозумів, що вони зроблять з нашою Україною. Я вирішив, що я хоч трохи допоможу. Я жодного разу, люди, я просто звітую перед вами, я ніколи в житті не працював у жодній державній структурі. Хоча знав усіх президентів і намагався їм пояснити, що багата країна - краще для всіх: і для президента, і для людей. І цим намагаюся пояснити, і розмовляю з ними. І пояснюю, що по молодості ви все вкрадете, я далі - що ви робитимете? Що ви будете робити з країною? Вони не розуміють цього, і розуміти не хочуть. А так гарно співали", - сказав він.

Рабінович також повідомив, хто опиниться у так званому списку олігархів.

"Хто буде в цьому списку? Буде той, хто не згоден віддати адміністрації президента все. Вони видали собі за останній місяць 18 нових ліцензій. Вони збираються канали закривати, які погано про них говорять. Нові відкривати. Погані олігархи закриватимуть свої канали, хороші - відкриватимуть. А нас як баранів поведуть на нові терміни. Ви знаєте, ось зараз подала (законопроєкт - ред.) "Слуга народу", що тепер з 16 років можна буде вибирати президента і ставати мером міста. І це не просто так, розумієте? Це в рознос вони пускають вже державу. Я дуже люблю молодь, але шістнадцятирічний мер міста... Боюся, що ця країна не витримає цього експерименту. А їм пофіг, витримає вона чи не витримає", - сказав він.

Що стосується відкриття і закриття телеканалів, які перебувають у власності в олігархів, варто зазначити, що колишній нардеп і медіаексперт Ольга Червакова звернула увагу на створення в Україні Державного інформаційного концерну телебачення і радіомовлення. На її думку, це може сприяти появі цензури в ЗМІ.

"Найтривожнішим симптомом є поява законопроєкту, який прямо пропонує, щоб кожен телеканал, навіть комерційні мовники, купували ту продукцію, яку виробляє цей телевізійний холдинг президента. Там прямо так не написано, але сенс такий", — сказала експерт.