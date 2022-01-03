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Ляшко вважає, що у 2022 році в Україні поміняється як парламент, так і уряд Екснардеп нагадав, що перед народом відповідати треба буде президенту Зеленському, а не його оточенню

2022 рік може стати роком виборів в Україні. Про це повідомив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Олег Ляшко.

Політик вважає, що 2022 рік повинен ознаменуватися тим, що відбудуться не тільки парламентські вибори, а й оберуть новий уряд України.

"Коли проводять акції за відставку якогось там чиновника, я вважаю, що це занадто дрібно. Треба парламентські вибори нові проводити. 2022 рік має стати роком нових парламентських виборів, нового курсу, нової влади, нового уряду, справжніх реформ, а не імітації реформ. Що говорити про цей уряд, якщо у них навіть програми дії немає?" - зазначив екснардеп.

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Ляшко звернув увагу на те, що у 2019 році народ України голосував на президентських виборах за Володимира Зеленського, а не за його оточення.

"Українці на виборах не вибирали оточення Зеленського. Українці на виборах обирали Зеленського президентом. І відповідати перед українцями повинен Зеленський, а не його оточення... Я вважаю, що 2022 рік може бути роком не тільки парламентських виборів, а й президентських виборів. Тому що з такою політикою, з якою (влада - ред.) йде, вихід один - або майдан, або дострокові вибори", — сказав Ляшко.

Однак він підкреслив, що в Україні сьогодні не можна проводити революції, бо цим може скористатися країна-агресор.

"Я проти майданів зараз. Тому що в цій ситуації, в якій зараз країна, майдан дуже небезпечний для майбутнього країни, для цілісності країни. ...І щоб цими майданами не користувалися в Росії. Зараз новорічний настрій, новорічні свята, і дай Боже, щоб, як то кажуть, ось це відчуття свята тривало. Але за святами йдуть будні. І важливо, щоб ми цей рік, 2022, пройшли нормально, пройшли спокійно, щоб країна була, щоб країна кращою стала, сильнішою стала. Якщо треба - владу поміняти. Влада, вона ж нікому не належить, окрім народу. Влада належить людям. Люди дали владу - люди забрали владу. І якщо влада не відповідає інтересам людей, люди мають право (владу - ред.) забрати. Обрати іншу владу. Якщо ми хочемо, щоб було краще жити, то якщо не можуть одні - люди мають право вибрати інших, які, можливо, втілять їхні мрії та бажання", — сказав колишній парламентарій.

Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.

Позафракційний депутат Артем Дмитрук заявив, що в найближчі декілька місяців із фракції "Слуга народу" йтимуть депутати.

"Найближчим часом, декілька місяців, ми бачитимемо планові виходи депутатів із "Слуги народу", необов'язково в групу Разумкова, а в інші групи та партії. Але вони будуть. Сьогодні був ще один вихід. Думаю, що цього тижня ще може бути один вихід із партії "Слуга народу", - сказав Дмитрук.