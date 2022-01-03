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Рабінович: війна з Росією - це спроба влади прикрити невміння керувати країною Нардеп повідомив, чому не вірить, що Росія планує новий напад на Україну

Влада намагається народ України лякати війною, щоб ним легше було керувати. Про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Вадим Рабінович.

"Спочатку США оголосили про те, що російські війська у величезній кількості рухаються до України. Зараз почнеться війна. Абсолютно очманіла наша влада протягом двох тижнів каже, що нічого немає. Виступає секретар РНБО, міністр, всі. Нічого там немає... І не можуть зрозуміти, що там задумали за океаном", — сказав нардеп.

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Він повідомив, що про можливий напад росіян стало відомо українському міністру оборони тільки в США.

"Після цього новий міністр оборони України їде в Америку. І через дві години прозріває. Виявляється, немає розвідки, немає нічого. Все це бездарно жує гроші, тому що вони не знали, не бачили, що там 200 тисяч військ, і танки, і гармати. І прозрів, причому прозрів він не тут, біля кордону, а там, у Вашингтоні. Тому це прозріння недорого коштує. Після цього ми побачили візит Байдена. Після цього ми бачили, як прекрасно американський президент врятував Україну від нападу, якого я не бачив, не чув і ніхто не знає. Виграли всі. Тепер повернемося до нас. Люди добрі, будь-яка дія будь-якої влади має бути спрямована на користь власним громадянам, а не на якусь користь Росії, Америці чи Китаю", - зазначив нардеп.

Рабінович упевнений, що Росії не до війни з Україною. Увага агресора прикута до газотранспортної системи "Північний потік-2".

"Що вони з нами роблять? За два тижні перевертають мізки, хоча будь-якій здоровій людині зрозуміло, що у росіян свої інтереси - їм треба запустити "Північний потік-2". Їм війна не просто не потрібна, а взагалі навіть у голові такого не було. Але нам же вбили це в голову. Навіщо? Переляканими легше керувати. Тепер можна сказати, що переміг хто хочеш - там Байден, а тут я не знаю, кого оголосять переможцем. Ніхто не думає вже про хліб, про те, що подорожчав борщовий набір у 2,8 раза, що означає триразову інфляцію. Ніхто не говорить, як обіцяли не підіймати ціни на тарифи. Всі мовчать. Зате війни не буде. Це брехня все. Війною прикривають злодійство. Війною прикривають невміння керувати державою", - сказав нардеп.

Раніше політолог Олег Саакян розповів, у якому випадку Росія наважиться напасти на Україну.

"Те, наскільки Росія далеко готова зайти, залежить від того, наскільки ми готові оборонятися і наскільки ми сильні. У нашому випадку очевидно, що Росія більша, більше населення, більша військова міць. Тому наше завдання – стати не по зубах Росії, щоб ціна війни з Україною, ціна окупації стала для Росії гнітючою та неможливою", — сказав він.