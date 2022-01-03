Рабінович: війна з Росією - це спроба влади прикрити невміння керувати країною

Нардеп повідомив, чому не вірить, що Росія планує новий напад на Україну 

Рабінович: війна з Росією - це спроба влади прикрити невміння керувати країною

Влада намагається народ України лякати війною, щоб ним легше було керувати. Про це повідомив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Вадим Рабінович.

"Спочатку США оголосили про те, що російські війська у величезній кількості рухаються до України. Зараз почнеться війна. Абсолютно очманіла наша влада протягом двох тижнів каже, що нічого немає. Виступає секретар РНБО, міністр, всі. Нічого там немає... І не можуть зрозуміти, що там задумали за океаном", — сказав нардеп.  

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Він повідомив, що про можливий напад росіян стало відомо українському міністру оборони тільки в США.

"Після цього новий міністр оборони України їде в Америку. І через дві години прозріває. Виявляється, немає розвідки, немає нічого. Все це бездарно жує гроші, тому що вони не знали, не бачили, що там 200 тисяч військ, і танки, і гармати. І прозрів, причому прозрів він не тут, біля кордону, а там, у Вашингтоні. Тому це прозріння недорого коштує.

Після цього ми побачили візит Байдена. Після цього ми бачили, як прекрасно американський президент врятував Україну від нападу, якого я не бачив, не чув і ніхто не знає. Виграли всі. Тепер повернемося до нас. Люди добрі, будь-яка дія будь-якої влади має бути спрямована на користь власним громадянам, а не на якусь користь Росії, Америці чи Китаю", - зазначив нардеп.

Рабінович упевнений, що Росії не до війни з Україною. Увага агресора прикута до газотранспортної системи "Північний потік-2".

"Що вони з нами роблять? За два тижні перевертають мізки, хоча будь-якій здоровій людині зрозуміло, що у росіян свої інтереси - їм треба запустити "Північний потік-2". Їм війна не просто не потрібна, а взагалі навіть у голові такого не було. Але нам же вбили це в голову. Навіщо? Переляканими легше керувати. Тепер можна сказати, що переміг хто хочеш - там Байден, а тут я не знаю, кого оголосять переможцем.

Ніхто не думає вже про хліб, про те, що подорожчав борщовий набір у 2,8 раза, що означає триразову інфляцію. Ніхто не говорить, як обіцяли не підіймати ціни на тарифи. Всі мовчать. Зате війни не буде. Це брехня все. Війною прикривають злодійство. Війною прикривають невміння керувати державою", - сказав нардеп.

Раніше політолог Олег Саакян розповів, у якому випадку Росія наважиться напасти на Україну.

"Те, наскільки Росія далеко готова зайти, залежить від того, наскільки ми готові оборонятися і наскільки ми сильні. У нашому випадку очевидно, що Росія більша, більше населення, більша військова міць. Тому наше завдання – стати не по зубах Росії, щоб ціна війни з Україною, ціна окупації стала для Росії гнітючою та неможливою", — сказав він.

Джерело Україна 24 Теги Росія Північний потік-2 війна Вадим Рабинович