Гордон пояснив, чому думає, що Зеленський відмовиться від другого президентського терміну

Журналіст повідомив, чому його не цікавить президентське крісло, і хто може бути президентом після Зеленського

Гордон пояснив, чому думає, що Зеленський відмовиться від другого президентського терміну

Коли час підійде до нових президентських виборів, суспільство саме "підкине" людину, яка стане "другим Зеленським". Про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Гордон: - Євгене Олексійовичу, можна вам поставити запитання?

Кисельов: - Так. 

Гордон: - Як ви думаєте, президенти - щасливі люди?

Кисельов: - Ви знаєте, складне запитання. 

Гордон: - Але воно просте.

Кисельов: - Я думаю, що деякі щасливі, деякі по-своєму нещасні, як правило, нескінченно самотні. 

Гордон: - Це нескінченна самотність, без особистого життя, оточена охороною, оточена лизоблюдами, які говорять не те, що насправді відбувається, а те, що хочуть чути президенти. Це люди без сьогодення і без майбутнього. 

Кисельов: - І все одно люди рвуться в президенти.

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Гордон: - Рвуться в президенти ті, кому не вистачає гострих відчуттів, хто хоче щось довести насамперед собі. У мене гострих відчуттів вистачає, я собі вже давно все довів. У мене немає цієї мети, мені це нецікаво. Цей результат, якщо раптом уявити собі, означатиме для мене втрату того, що я маю.

Кисельов: - Послухайте, взагалі, на мій погляд, не справа інтерв'юера вступати в пряму полеміку, що називається - сказав, намотав на вус, глядачі почули. Гордон не хоче стати президентом, але я все-таки спробую з вами трішечки посперечатися. Дивіться, ви талановита, здібна, розумна людина, яка вміє виступати публічно, задатки у вас, що називається - в наявності. 

Гордон (посміхаючись): - На обличчі. 

Кисельов: - Головне, що у вас є уявлення про те, що робиться неправильно. У вас є уявлення про те, як потрібно робити правильно, ви про це не раз говорили публічно, говорили переконливо. Ви патріот України. Чому б вам не спробувати (стати президентом України - ред.)? 

Гордон: - Я вам відповім запитанням на запитання. Чому я, самодостатня, успішна, багата і щаслива людина, повинна кинути своє життя і біографію на поталу? Де нагорода в кінці?

Кисельов: - Значить, ви ще й егоїст.

Гордон: - А я вам скажу. Зараз я відповім добре на запитання. Ставши президентом, я стану щасливішим? Ні. Стану багатшим? Ні, але це мене не цікавить. Стану незалежним? Ні. Моє особисте життя стане кращим? Ні. Все стане гірше. А навіщо мені робити своє життя гіршим, якщо мені 54 роки і я хочу жити далі? Далі гарно хочу жити. Спілкуватися з тими, з ким я хочу, а не з тими, з ким мені скажуть, що треба спілкуватися. З дітьми займатися якось, я перед ними в боргу, тому що немає часу проводити з ними час. 

Кисельов: - Заради неньки України.

Гордон: - Ви знаєте, це дуже абстрактне формулювання. Заради "неньки України" я займаюся тим, чим займаюся, і роблю це непогано. А ставати ще одним невдахою і погіршувати свій некролог у майбутнім - навіщо? 

Кисельов: - А чому ви вважаєте, що неодмінно станете невдахою? 

Гордон: - Я дивлюся на наших президентів. Янукович - невдаха. Порошенко - невдаха. Зеленський - невдаха. Поповнювати ряди невдах?

Кисельов: - А, може, зламати цю тенденцію? Амбітне завдання.

Гордон: - Вірите - не приваблює. 

Кисельов: - Добре, тоді хто? Ось дивіться, є список, можливо, з'явиться хтось ще. Разумков, Аваков, Комаровський, Смешко, Гройсман. Хто ще? 

Гордон: - Всі, кого ви назвали - це дуже гідні люди, до яких я дуже добре ставлюся. 

Кисельов: - Вибачте, я тут назвав для прикладу доктора Комаровського, він не піде. 

Гордон: - Не піде ніколи, він розумний. Я до доктора Комаровського звертався до першого ще у 2018 році, щоб він йшов у президенти. Я про це коли-небудь у мемуарах напишу, до кого я звертався, і яку роботу я вів, щоб не було Порошенка на посаді президента. У вас програма "Реальна політика", я говоритиму реально. Те, що Зеленський піде на другий термін - я в це не вірю, і я поясню чому. Перше. Він сказав, що він йде на 5 років у передвиборчих обіцянках. "Пацан сказав - роби". Не треба навіть думки допускати про другий термін.

Кисельов: - Почекайте, але він вже натякнув на те, що йому п'яти років не вистачає. 

Гордон: - Він натякнув, а я вже сказав про те, що він у своїх передвиборчих обіцянках сказав - я йду на 5 років. Сказав? Виконуй.  

Кисельов: - А якщо не встигає людина реалізувати всі намічені реформи?

Гордон: - Євгене Олексійовичу! Сказав - виконуй. Пообіцяв - роби. Я не розумію інших варіантів. Друге. Він зараз на екваторі, два з половиною роки позаду. Але у нього не виходить. Я можу себе вмовляти надалі, що у нього виходить, що ще все попереду. Але ні, вже ні. Тому я вам скажу одну річ - перемогти Зеленського може тільки Зеленський під іншим прізвищем. І я думаю, що коли підійде час, суспільство нам підкине людину, яка буде другим Зеленським.

Раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, що Офіс президента почав проти нього потужну кампанію з дискредитації. За його словами, ОП не сподобалося, що він відкрито критикує владу.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас дуже жорстка. І ставлю запитання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - сказав він.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський вибори Дмитро Гордон президент