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Загроза з боку Росії: озвучено ймовірний сценарій вторгнення "Вони ніколи не зможуть окупувати та захопити Україну"

Загроза прямого вторгнення з боку Росії в Україну абсолютно не виключена. Про це сказав в ефірі програми "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Так, я не вірю особисто в широкомасштабне - вони ніколи не зможуть окупувати та захопити Україну. Але локальні удари, спричинені їхніми ж провокаціями, наприклад, на півдні - Херсонська область, або розширення лінії зіткнення на Донбасі - це цілком ймовірний сценарій. Це означає те, що ми знову можемо втратити частину територій", - сказав він.

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"Путін не зупиниться. Поневолення України та українців у Російській імперії - це генетичний код. Навіть якщо не буде Путіна, ця загроза існуватиме. Ми повинні це раз і назавжди чітко усвідомити. Вони ніколи не змиряться з існуванням української держави - допоки вони остаточно не зламають об нас зуби, допоки ми реально не станемо членами НАТО - а ми станемо, я в це вірю, - допоки ми не інтегруємося в Європейський Союз", - заявив Шкіряк.

На його думку, найгірше у війні - це паніка та істерика:

"Ми сьогодні повинні від президента почути це, до нас мають вийти керівники відповідних органів і нагадати про цивільну оборону, що ми маємо робити в разі, не дай Боже... Я не залякую в жодному разі. Я вірю в нашу перемогу і знаю, що настане час і Російську імперію буде знищено, вона розвалиться. Ви розумієте, що найгірше у війні? Це паніка та істерика. Коли люди готові, вони не панікують та не істерять. Чому Ізраїль такий сильний сьогодні? Чому ніхто там не боїться оточення арабського світу і 70 років перебувають у стані війни? Тому що ви приїдьте в Ізраїль та подивіться - вони десятки років випускають соціальні ролики: що робити, як ховатися в бомбосховищах, куди йти".

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що в розмові президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна є центральний момент.

"Путін пригрозив Байдену розірвати дипломатичні відносини зі США. Страшна, звичайно, загроза, але в якому контексті це було зроблено?

Вперше відкрито на такому найвищому дипломатичному рівні Путін визнав, що планує масштабну агресію проти України. Я думаю, що це найголовніший підсумок цієї розмови", - сказав він.

Раніше американський дипломат Джон Гербст зазначив, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на Захід.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.