20:44, Сьогодні

"Українців в Україні не буде": названі основні проблеми країни "На сьогодні парламентаризм в Україні не працює"

Про основні проблеми в Україні розповіла у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" доктор медичних наук Ольга Богомолець.

За словами лікарки, більшість подій були дуже критичними та дуже болючими для неї особисто.

"Я спостерігаю за системою охорони здоров'я. Говорили про нові апарати КТ, МРТ. Але коли в нас менше людей, які можуть на них працювати, коли в нас одні досвідчені лікарі вмирають, інші виїжджають із країни, коли в нас чисельність населення знижується з такою швидкістю, що ми вже давно випередили всю Європу і майже весь світ... Ми прогресивно втрачаємо головне, що має Україна, - людський потенціал. Це чудово - говорити про дороги, технопарки, про те, що буде через 10-20 років. Але якщо ми не змінимо сьогодні ставлення до збереження людського потенціалу, то через 10, 20, 30 років не буде кому захищати Україну, охороняти кордон, працювати в технопарках та їздити дорогами. Українців не буде в Україні. І якщо сьогодні РНБО, президент, комітет національної безпеки не звернуть увагу на ключову проблему, то все інше створюватиметься для переселенців з інших країн, які житимуть на нашій території", - сказала вона.

Читайте також: "Унікальна країна": названо сумне "досягнення" економіки України

"Я хочу, щоб Україна зберегла свій потенціал. Це можна вирішити. Для цього потрібні рішення, потрібне введення обов'язкового медичного страхування та ключові рішення, які не вимагають великих матеріальних інвестицій, а вимагають правильного ввімкнення голови, а не шоубізнесу в політиці", – заявила Богомолець.

Також вона сказала, що парламентаризм в Україні не працює:

"Спостерігала за деградацією українського парламенту. Я вважаю, парламентаризм та парламентсько-президентська республіка в нас сьогодні не працюють, вони знищені. Рішення ухвалюються в одному місці однією групою людей, а все населення України, яке голосувало за депутатів, практично не має впливу на ухвалення стратегічних рішень".

За її словами, без військово-медичної доктрини жодна держава не може бути сильною:

"Коли йде практично трансформація системи охорони здоров'я, ми не інвестуємо в державні установи, а даємо фінансування на приватні установи. Це вибиває фундамент з-під можливості захисту держави під час будь-якого вторгнення. Це може бути епідемія, може бути військове вторгнення. До нього треба бути завжди готовими. Ми маємо чудовий приклад - країна Ізраїль. Вона завжди готова до всього. Епідемія, пандемія, вторгнення - вона готова. Україна має з кого брати приклад. Для цього в політиці мають бути професіонали, а не ті, хто вміє гарно говорити та кого ви бачите в токшоу і гумористичних програмах”.

Читайте також: У Зеленського відірвалися від реальності - нардеп заявила про спроби узурпації влади

Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.