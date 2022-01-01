22:00, Вчора

Зеленський може "вляпатись в історію" — Поплавський назвав причину "Політика повинна "омолоджуватися"

Україні потрібні радикальніші зміни та реформи, заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" доктор педагогічних наук, професор, народний артист України Михайло Поплавський, оцінюючи діяльність президента України Володимира Зеленського.

"Я не знаю, як і кому, але мені добре (про президенство Володимира Зеленського - прим. ред.). Мені головне - як ректору університету, - що не заважають. Це дуже важливо. Друге - це колега по цеху в шоубізнесі. Я не можу давати ніяких... Але вважаю, що в будь-якому разі політика повинна "омолоджуватися" й далі рухатися вперед. Потрібні радикальніші зміни, реформи... Ніхто за нас не зробить, крім нас, українців. Не треба чекати допомоги з усіх боків", - сказав він.

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"Не залежить, звідки людина прийшла. Залежить, що людина залишить по собі – або увійде в історію, або вляпається в історію. Менеджмент є менеджмент, маркетинг є маркетинг. Повинні вмикати мозок і ворушити "булками". Якщо сьогодні потрібно робити прорив, треба досвідчених людей, радників набрати, досвідчених міністрів поставити, розібратися, хто та на яких фронтах працює", - розповів Поплавський.

На його думку, президенту Зеленському сьогодні треба радикально змінювати команду:

"Молодість у цьому випадку – це перевага... Ми ж обрали? Обрали. Молодість? Молодість. Свої там були плюси, мінуси тощо. Але Україна обрала президента - і треба шанувати нашого президента. Все".

Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.