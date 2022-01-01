21:50, Вчора

Поплавський розповів, чи збирається йти у президенти Також Поплавський розповів, що найскладніше в роботі президента

Ректор Київського університету культури і мистецтв, народний артист Михайло Поплавський не хоче балотуватися в президенти України, оскільки це "сезонна робота".

Про це він розповів в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

Відповідаючи на запитання, чому він, будучи народним депутатом трьох скликань, не пішов у президенти, Поплавський заявив:

"Я вам щось погане зробив? Я хочу сказати, що будь-який чиновник, президент, прем'єр, народний депутат - це сезонна робота. А ректор - він і в Африці ректор".

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На запитання, що найскладніше в роботі президента, народний артист відповів:

"Найскладніше - підібрати команду професіоналів, яка буде з ним пліч-о-пліч йти. Сьогодні потрібно підтягнути потужних людей в енергетиці, в газовій сфері, в освіті, в культурі. Там теж притомні люди є й міністри і так далі".

Водночас, Поплавський висловив думку, що сьогодні "Кабінет міністрів не управляє міністерствами, а управління йде з боку Офісу президента".

"А з Офісу президента воно не доходить до міністрів, і всі міністри думають - якщо мене не помітили, посиджу краще ще кілька місяців. А нам треба реформи робить, рухатися вперед. Потрібні реформатори", - додав він.

Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" припустив, хто може стати наступним кандидатом від влади на виборах глави держави.

"Я думаю, що при несприятливому для Володимира Зеленського розвитку подій, коли він зрозуміє, що не може виграти другі президентські вибори, від Офісу (президента - ред.) піде на вибори Андрій Єрмак. Це буде логічно", - сказав він.

Також журналіст розповів, що Володимир Зеленський збирався балотуватися в президенти України ще у 2014 році і навіть подав документи до Центрвиборчкому.