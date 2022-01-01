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"Путін знищить свою країну": нардеп сказав, що робити Україні "Я кажу про речі, які можна зробити"

Україні потрібно отримувати статус основного союзника США поза НАТО. Про це заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Гончаренко.

"Війну почала Росія, тому дійсно, на жаль, прямого шляху - щоб могла Україна щось зробити, щоб війни не стало, - просто немає. Тому більш складні відповіді. Для мене очевидно, що треба отримувати статус основного союзника США поза НАТО. Якби ми його мали, то оце брязкання зброєю на кордонах... міг би собі гаєчним ключем Путін по голові брязкати. На союзника, який має відповідний статус і це підтверджено, він би ніколи не напав, тому що для США це було б вже питання їхнього авторитету у світі - це чогось важить чи це просто ніщо, якісь папірці", - сказав він.

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"Я кажу про речі, які можна зробити... Це те, що залежить від України. Від нас залежить максимально просувати тему миротворців (на Донбасі - прим. ред.). Це не повністю від нас залежить - ми не можемо це зробити самі, - але, на жаль, я не бачу, щоб ми "штовхали" цю тему. Ми її й не просуваємо... Якщо ми зможемо демілітаризувати там, то це буде серйозний крок вперед. Ну і звичайно - тут немає абсолютно жодних сумнівів - треба ставати сильнішими в усіх сферах, які є, тому що обов'язково оце вікно можливостей відкриється - як колись розпадався Радянський Союз", - розповів нардеп.

На його думку, президент Росії Володимир Путін знищить свою країну:

"Ця путінська система - до речі, я не впевнений, що з його смертю... точно впаде, тому що вона "ущербная", не зможе працювати нескінченно довго. Це точно. Він знищить свою країну (Володимир Путін - прим. ред.) так, як і країни навколишні, і нищить свій народ більше навіть за інші народи. В цьому навіть немає сумнівів. Але треба бути готовими до цього вікна. Щоб коли це вікно відчиниться, бути вже з парашутом, з усім, що треба, - і в це вікно, і повертати свої території, і на цьому ставити крапку".

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що в розмові президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна є центральний момент.

"Путін пригрозив Байдену розірвати дипломатичні відносини зі США. Страшна, звичайно, загроза, але в якому контексті це було зроблено?

Вперше відкрито на такому найвищому дипломатичному рівні Путін визнав, що планує масштабну агресію проти України. Я думаю, що це найголовніший підсумок цієї розмови", - сказав він.

Раніше американський дипломат Джон Гербст зазначив, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на Захід.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.