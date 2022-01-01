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У Зеленського відірвалися від реальності - нардеп заявила про спроби узурпації влади Офіс президента відкрито почав говорити, що він тримає парламент на гачку, зазначила Кіра Рудик

Офіс президента Володимира Зеленського втрачає довіру українців через спроби узурпації влади.

Про це заявила в ефірі програми "Народ Проти" на телеканалі "Україна 24" лідерка партії "Голос", народна депутатка Кіра Рудик.

За словами депутатки, Офіс президента посилює тиск на Верховну Раду:

"Ближче до кінця року Офіс президента вже доволі відкрито почав говорити про те, що він тримає парламент на гачку. Після зміни голови Верховної Ради, яка була по суті початком парламентської кризи, тому що вона відбулася знову ж у спосіб, який був абсолютно не за правилами, вона відбулася в ситуації, де фактично на всіх депутатів здійснювався величезний тиск, просто для того, щоб влада завершила цей процес узурпації всього в одних руках... Все, що вони зараз роблять - це спроби узурпації, які ні до чого не призведуть".

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Як наголосила Рудик, українці, бачачи за рік спроби узурпації і концентрації влади в одних руках, "потихеньку втрачають довіру до влади".

"В чому це проявляється? В низькому рівні вакцинації. Коли ми запитуємо людей, чому вони не вакцинуються - це не тому, що вони не довіряють вакцині. Це тому, що вони не довіряють владі. Це тому, що вони не довіряють людям, які раніше були в "95 кварталі", що ті кажуть правду про те, що можна вакцинуватися", - заявила лідерка "Голосу".

Також Рудик зазначила, що представники влади "відірвалися від того, що відбувається в реальності", і "почали думати про себе ледь як не про якихось напівбогів, які літають вертольотами ДСНС святкувати день народження".

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Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.

Позафракційний депутат Артем Дмитрук заявив, що в найближчі декілька місяців із фракції "Слуга народу" йтимуть депутати.

"Найближчим часом, декілька місяців, ми бачитимемо планові виходи депутатів із "Слуги народу", необов'язково в групу Разумкова, а в інші групи та партії. Але вони будуть. Сьогодні був ще один вихід. Думаю, що цього тижня ще може бути один вихід із партії "Слуга народу", - сказав Дмитрук.