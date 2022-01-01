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"Навколо суцільні вороги" — відомий журналіст розкритикував владу в Україні "Це, як мені здається, унікальність 2021 року"

Дуже багато людей критикують той момент, коли українці навіть не знають, яке прізвище в міністрів. Про це сказав в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" журналіст Микола Вересень.

"Я хотів би привітати всіх українців з Новим роком і вчергове висловити здивування, як вони існують у такому світі окремо від уряду, парламенту, урядовців, президента. Дуже багато людей критикують той стан речей, коли українці навіть не знають, яке прізвище в міністрів. А я вітаю українців за те, що вони не знають прізвища своїх міністрів. Дай Боже їм і не знати", - сказав він.

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"Дуже поступово, маючи помилки, долаючи якісь проблеми, українці якось дадуть собі раду. Чи дадуть собі раду печерські пагорби? Тут я не переконаний, не знаю", - розповів журналіст.

На його думку, у кінці минулого року стало зрозуміло, що сучасна влада в Україні створила фронти навколо себе:

"І вже я не розумію - на відміну від нормальних політиків, які створюють друзів, намагаються домовитися, якось дійти до якоїсь спільної платформи - і бачу, що на горі стоїть якась команда, а навколо неї всі суцільні вороги - від олігархів до журналістів, від бідних до багатих, від чесних до зрадників, від зрадників до чесних. Це, як мені здається, унікальність 2021 року - і я чомусь думаю, що і 2022 року, тому що завжди і Кравчук, І Кучма, і далі (інші президенти України - прим. ред.) були різні, але завжди намагалися знайти ту платформу, "З ким мені бути поруч, кого мені запросити до себе, як мені разом подолати якісь негаразди". Зараз унікальна ситуація, коли є монополія на владу, а навколо цієї влади суцільні, як каже сама влада, вороги. На жаль, таких політиків світ не знає впродовж сторічь і вони надовго не залишаються".

Нагадаємо, ексрадник глави МВС Володимир Мартиненко заявив, що Україна наближається до дострокових парламентських виборів.

"Ми можемо це бачити за голосуванням. Про 226 голосів у Верховній Раді не йдеться вже дуже давно. Коли ми бачимо сьогодні голосування, наприклад, щодо проміжних результатів ТСК імені Безуглої - це сьогодні десь у межах 219 голосів у "Слузі народу". Тобто ми говоримо, що де-юре фракція є, а де-факто - фракції не існує вже давно. Відповідно, монобільшості не існує вже теж давно", - сказав він.